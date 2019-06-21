美国参议院欲阻拦特朗普政府向中东三国军售

美国国会参议院20日打算表决多项决议，阻拦总统唐纳德·特朗普向沙特阿拉伯等三个中东国家出售合同金额大约80亿美元的武器。

【绕道恐遇阻】

参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔19日宣布，已就表决5月提交的22项反对军售提案达成一致，支持这些提案的包括特朗普所属共和党多名参议员。

美国出口武器一般须经由国会参众两院外交委员会审核。特朗普政府5月24日以面临伊朗“威胁”为由宣布紧急状态，动用总统特权绕开国会、直接批准向沙特、阿拉伯联合酋长国和约旦出售包括导弹在内的武器装备。

参议院外交委员会成员、民主党人鲍勃·梅嫩德斯等人5日提出22项议案，分别对应特朗普政府先前批准的22项军售，旨在保护、重申国会在对外军售中的审查和监督职能。

自从沙特籍记者贾迈勒·卡舒吉去年10月在沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆遇害以及沙特主导多国联军在也门的行动招致争议，美国国会决定暂时冻结向沙特出售攻击性武器，允许出口防御性武器。

路透社报道，总统遭遇两党联手抵制不多见。支持提案的参议员们认为，提案通过参众两院机会很大；不过，要想获得三分之二两院议员支持、扭转特朗普届时对决议的否决有难度。

【后续有动作】

面对两党议员反对军售的呼声，特朗普认定沙特和阿联酋是美国的重要战略伙伴，能够制衡美国在这一地区的主要对手伊朗。

出于对人道主义危机的关切，不少美国国会议员主张美方、尤其美国军方不再支持沙特等国军事干预也门局势。

然而，即便反对美国从也门冲突抽身的共和党议员也认为，需要向沙特政府传达“信息”。

参议院外交委员会主席、共和党人吉姆·里施说：“我认为这里（参议院）没有人反对这样的提法：需要采取行动。”

梅嫩德斯说，参议院外交委员会最快下周考虑推动立法，剥夺总统向其他国家出售武器的紧急处置权。（田野）（新华社专特稿）

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