美联储释放降息信号 应对经贸摩擦等不确定因素

美国联邦储备委员会19日释放降息信号，以应对经贸摩擦等不确定因素，保持美国经济增长。全球多个市场的股票价格指数在降息信号释放后上扬。

美联储公开市场委员会会议当天决定，把联邦基准利率维持在2.25%至2.5%不变。会议同时释放强烈降息信号，说“美国经济前景不确定因素增加”，美联储“将采取适当举措，以维持经济扩张”。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔在会后确认，货币政策不久可能变得更“灵活”。他同时警告，不能对单个经济数据或“市场短期情绪波动”反应过度。

鲍威尔说，公开市场委员会多名成员在贸易摩擦和世界经济增长放缓背景下降息意愿“增强”，但大多数仍在等待更多经济数据所显现的趋势，以决定是否降息。

致同会计师事务所首席经济学家戴安娜·斯旺克说，部分委员想在6月底二十国集团首脑会议召开后判断贸易摩擦紧张局势是否有望缓解。斯旺克说，会议释放的信号“暗示美联储可能在7月降息”。

作为公开市场委员会委员，圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯·布拉德在会议上反对维持利率不变，主张立刻降息。多名经济学家支持这一观点，认为不断升级的贸易摩擦伤害经济，有必要立刻降息。

美国总统唐纳德·特朗普先前指责美联储加息拖累美国股票市场表现和经济增长。他18日暗示，打算撤换鲍威尔。鲍威尔19日说，法律明确规定他的任期为4年。（许苏培）【新华社微特稿】

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