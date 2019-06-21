南非总统发表国情咨文 重点关注七大优先事项

南非总统拉马福萨20日在国会发表国情咨文。他指出，本届政府将重点关注七个优先事项，并在下一个十年内完成五大目标。
“我们的经济没有增长，也没有创造足够的就业机会。”拉马福萨坦承，南非当前面临严峻的挑战：兰特持续贬值、经济增长萎缩、失业率高不下、治安环境不断恶化等问题长期困扰着南非的发展。
针对这些问题，拉马福萨强调，本届南非政府将重点关注七大优先事项：一是实现经济转型和创造就业机会，二是提升国民教育、技能和健康水平，三是通过可靠和优质的基础服务巩固社会工资，四是通过空间整合，改善人民居住环境和地方政府办公条件，五是提升社会凝聚力和打造安全社区，六是力争打造一个有能力、有道德和发展力的国家，七是建设一个更好的非洲和世界。
拉马福萨指出，本届政府将在下一个十年内完成五个目标，即南非没有人挨饿、经济增长速度快于人口增长速度、解决200多万年轻人的就业问题、提升教育质量、暴力犯罪减半。“我们必须将发展放到国家的核心位置，并使其活跃起来，成为南非人民生活的一部分。”拉马福萨强调，南非将通过稳定兰特汇率、吸引外商投资、扩大南非国际旅游市场规模等措施实现经济增长的目标。
拉马福萨还表示，他的梦想是南非未来可以发展成为一个拥有先进铁路网络、现代农业、高新技术产业制造中心等元素的国家。(记者 王曦)
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