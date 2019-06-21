摩洛哥前外贸大臣：中美经贸摩擦应通过对话解决

新华社拉巴特6月20日电（记者陈斌杰）摩洛哥前外贸大臣阿卜杜勒-拉蒂夫·马祖近日在接受新华社记者专访时表示，多年来自由贸易推动了世界经济的快速发展，中美两国的经贸摩擦应当通过对话协商解决。
马祖说，中美两国经济总量和贸易额在全球占比很大，两国经济与全球经济紧密相连，两国经济发展是全球经济增长的保障。他表示，美国挑起的中美经贸摩擦将干扰世界经济的正常运行，希望中美两国能够通过对话解决问题。
马祖认为，当今各国经济的相互依存度很高，单方面采取施压手段不能解决问题，对话沟通才是解决之道。坚持多边主义，尊重各自利益，遵守全球经济发展规律，是对话解决经贸摩擦的原则。
马祖说，美国的繁荣和发展是建立在全球化基础上的，美国经济增长需要其他国家，一味追求“美国优先”不能给美国带来长远利益。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
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