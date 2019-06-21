伊朗击落侵入其领空的无人机 警告美国勿踏红线

伊朗伊斯兰革命卫队20日说，当天凌晨在霍尔木兹海峡附近击落一架侵入伊朗领空的美国无人驾驶侦察机。美国官方尚未公开回应。

不愿公开姓名的美国官员就事发地点和涉事机型给出不同说法。

【划红线】

伊朗伊斯兰革命卫队说，一架美军无人机入侵伊朗南部霍尔木兹海峡沿岸的霍尔木兹省穆巴拉克山区领空，搜集包括查赫巴哈尔港在内的伊朗境内情报；革命卫队当地时间凌晨4时5分左右动用防空系统击落这架无人机。

伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社以革命卫队为消息源报道，那是美军一架RQ-4型“全球鹰”无人机。

这一机型由美国诺思罗普-格鲁曼公司生产，翼展宽过波音737系列客机，可在近两万米高空持续飞行超过30个小时，全天候大范围收集地面目标的实时高清影像。

伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维当天晚些时候发表声明，说伊朗无法容忍“任何外国飞行物非法闯入和入侵（伊朗）领空的行径”，称“入侵者理应承担全部责任”。

伊朗革命卫队总司令侯赛因·萨拉米发表措辞更为强硬的回应。他在一段电视讲话中说：“国界是我们的红线。任何侵犯国界的敌人都将被消灭。”

他说：“我们无意与任何国家打仗，但是我们已经为战争做好全面准备。”

伊朗国家最高安全委员会秘书阿里·沙姆哈尼接受塔斯尼姆通讯社采访时使用相同措辞，强调领空安全是“红线”，伊朗“一贯也将继续强力回击”入侵者。

【不承认】

两名不愿公开姓名的美国政府官员告诉美联社记者，涉事美方无人机被击落时位于霍尔木兹海峡上空的国际空域，而非伊朗领空；伊朗发射一枚地对空导弹击落美方无人机。他们没有提及无人机的型号及其执行的任务。

路透社援引一名美国官员的话报道，涉事飞机是一架MQ-4C型“人鱼海神”无人机。按照美联社的说法，这一机型是RQ-4“全球鹰”的变体，造价在1亿美元以上。

暂时不清楚这架无人机的下落。过去几年，伊朗声称“捕获”多架美国无人机，包括一架疑似属于美国中央情报局的RQ-170型“哨兵”无人机和至少3架波音公司研制的“扫描鹰”无人机。2014年，伊朗声称已经根据RQ-170“哨兵”无人机成功复制并测试自产无人机。

美国媒体本月14日援引匿名消息源报道，两艘分别属于挪威和日本海运公司的油轮13日在阿曼湾遇袭前几个小时，伊朗军队向一架在事发水域上空侦察的美军无人机发射导弹，没有击中。不清楚这两起事件是否有关联。（王宏彬）（新华社专特稿）

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