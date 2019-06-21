2019年加纳“中国贸易周”在阿克拉开幕

人民网阿克拉6月20日电（记者 姜宣，特约通讯员 楼淡竹） 19日，2019年加纳“中国贸易周”在首都阿克拉正式开幕，驻加纳大使王世廷，加纳商业发展部长易卜拉欣·阿瓦尔、前驻华大使戴安、国家工商会首席执行官马克·巴杜-阿博阿基、国家旅游局局长阿夸西·阿杰曼等政府官员及数十名加纳企业界代表出席了活动。

王世廷对贸易周的成功举办表示祝贺，并介绍了近年来中加经贸合作取得的丰硕成果。他表示，当今世界正发生深刻复杂变化，国际贸易投资低迷，保护主义、单边主义加剧，某些国家挥舞关税和制裁的“大棒”迫使其他国家接受不平等协议，增加了世界经济发展的不稳定性和不确定性，在此背景下，中加合作成果来之不易。

王世廷指出，中国作为负责任的大国，将继续扩大开放，通过“一带一路”倡议、中国国际进口博览会、中国-非洲经贸博览会等平台与非洲以及世界其他国家加强对话与合作，抵御风险和挑战，互利共赢。

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