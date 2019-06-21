人民网评：卢比奥先生，你在刷新无耻的境界

卢比奥何许人也？绝大多数中国人不认识他，对他也没什么兴趣。但是，这位美国参议员却对中国很“上心”。这位古巴移民的后裔，多次猛烈抨击古巴政府和古巴共产党。也许是“恨屋及乌”，他动不动就“共产党中国”“红色中国”，被美国《华盛顿邮报》称为“特朗普当局中‘最喧闹的中国批评者’”。

这几天，让卢比奥又在媒体上狂刷了一把存在感。这个天天指责中国是“盗窃”美国“知识产权”的“伪君子”，当华为向美国企业收取专利费时，居然反过来侮辱华为是“专利流氓”，而且提出要修改美国的国防授权法，禁止华为等被美国视为“威胁”的中国企业在美国通过法院向美国企业索要专利费。

6月19日，人民网英文版发文，批评这位激进的反华政客暴露出“丑陋的一面”。卢比奥先生倒是挺有新闻敏感，在自己的推特账号转发，还大言不惭地声称：“当中国共产党的报纸攻击你的时候，说明你做的一些事情是对的。看，这是报道。”

看来，卢比奥先生不仅擅长耍政治流氓，还比较喜欢政治“碰瓷”。当中国网民遇到这种情况，估计想都不用想，就会甩出诸葛亮骂王朗的表情包。的确，我们从未见过如此厚颜无耻之人！

在世界舆论面前指鹿为马，大言不惭地颠倒黑白。卢比奥一次又一次刷新着我们对于羞耻心的认知。按照他的这个荒谬逻辑，中国媒体广泛批评的恐怖主义，在他那里也成为了“正确的事”？

作为一向不遗余力地扮演反华小丑的卢比奥，是共和党一颗“政治新星”。现年48岁的他，不仅在政治立场上极端而偏执，而且很有政治野心。梳理美国国会近年的反华提案，大多可见卢比奥的影子。或许这正是卢比奥想极力塑造的形象。

然而，美国网友却不买账。

就在卢比奥提出“禁止中国华为公司通过美国法院向美国企业索要专利费、寻求损害赔偿”的法案之后，美国网友惊呼，这个看似爱国者但实际上对国家毫无益处的人，甚至在美国国会出卖国家，使美国在世界舞台上表现得像个流氓。

也有网友表示，“我不明白，你希望中国尊重美国的专利，但美国会拒绝中国的专利？这一举动‘真的很蠢’。”

卢比奥先生，请答题！

怀揣着“唯我独尊”“你输我赢”“零和博弈”等旧唱本，卢比奥四处散播他的奇谈怪论，甚至不惜做个无赖，也要展示他的“聪明才智”。只可惜，他的旺盛表现欲，愈发将他的政治自私暴露无疑。

“我知道有些人很无耻，但这家伙达到了无耻的新境界。”一位外国网友的评论对卢比奥的荒唐做出了最好的注释。

《三国演义》里，王朗在阵前与诸葛亮挑起舌战，然而被诸葛亮的言词所驳倒，一时气愤而自马背上摔落而死。我们可以假设，如果卢比奥先生坐在马上，估计他是舍不得为了自己名声悲愤而死的。

中国有句古话，“知耻近乎勇”。卢比奥先生如果听不懂，我们可以送你另一句中国俗语——无知者无畏。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)