欧美同学会走进宁夏恳谈会：留学报国 服务人民

人民网银川6月20日电（徐祥丽 何卓彦）6月18日，欧美同学会“知国情、话自信”走进宁夏活动启动。20日，参加本次活动的留学人员在银川召开了以“立下愚公志、打赢攻坚战、圆梦新时代”为主题的恳谈会。宁夏自治区党委统战部副部长杨继宏出席恳谈会并发表谈话。

座谈会现场 人民网何卓彦摄

习近平总书记在欧美同学会成立100周年庆祝大会上的讲话中指出，百余年的留学史是“索我理想之中华”的奋斗史。

百年来，一批又一批留学归国人员为中国的革命和建设历史写下了动人的华章。“为人民服务”始终保留在留学归国人员的底色中。在本次活动中，记者看到，对于这些留学归国人员代表来说，留学的经历不是炫耀的资本，而是被转换成一种眼界、胸怀和担当。

为中华之崛起而走出国门

闫珅是宁夏欧美同学会副会长、宁夏宁谷物配管理有限公司总经理。2013年，他从英国伦敦大学学院毕业回国。如今他的公司业务涉及城市餐饮、生鲜蔬菜配送等，已有员工300余人。

闫珅在恳谈会上发言 人民网何卓彦摄

创业伊始，闫珅放弃了高大上的办公室，在批发市场、地下停车场一待就是五年。用他的话说，“我们不仅是‘接地气’，我们本身就是‘地气’”。但他认为，每天四五点钟和菜贩一同上班非常值得。“获得知识不一定在牛津、剑桥，更需要快速和社会相结合，脚踏实地，求真务实。”他在恳谈会上表示。

2016年，闫珅帮助贺兰县常信乡农民卖出3万斤西红柿，他引以为豪。“我是怀着‘为中华之崛起而读书’的信念出国的，同样，也是怀着这一信念回国的。”闫珅在恳谈会上动情地表示。“把留学知识同农业基础状况结合，把创新和国情相结合，才能发挥智力资源的真正价值。”

李峰在恳谈会上发言 人民网何卓彦摄

宁夏欧美同学副会长、智诚建科工程设计有限公司设计总监李峰谈了奉献与收获的关系。清华大学毕业、澳大利亚墨尔本留学归来，李峰回到了家乡宁夏。他为家乡的建筑开发事业奉献了知识、经历、人脉，家乡市场给了他丰厚的回馈。平罗县回族泥瓦屋设计、闽宁异地搬迁扶贫镇厂房设计等，都是他服务和建设家乡的平台。

徐罕鹏在恳谈会上发言 人民网何卓彦摄

越出国、越爱国，越比较、越自信。英中联创（北京）教育董事长的徐罕鹏回忆了他的留英经历表示，国家富强对国人在外形象有着巨大影响，个人命运和国家命运密不可分。

重温红色记忆 聚力脱贫攻坚

18—19日，留学人员代表参观了将台堡红军长征会师纪念馆、六盘山红军长征纪念馆、红军西征纪念馆。“红军不怕远征难”的长征精神为留学人员上了生动的一课。留学人员纷纷表示将不忘初心，牢记使命，继承和发扬迎难而上、不怕牺牲的革命精神，走好新时代的长征路。

“九曲黄河，惟富一套。”宁夏是古丝绸之路和今天的“一带一路”重要节点，拥有业已成熟的开放条件、低成本的产业配套和相对通达的交通通讯条件。连日来，留学人员代表还考察了西吉硝河乡、莲花乡养殖及种植基地，中宁枸杞种植园、闽宁镇东西扶贫示范基地等，亲眼目睹了宁夏扶贫取得的成就和宁夏人民战天斗地、立志战胜贫困的精神面貌。

江苏省欧美同学会会员、江苏省农业科学院原副院长余文贵表示，到2020年全面建成小康社会，是中国共产党对全世界的承诺。在此背景下，此次恳谈会将主题设为“立下愚公志、打赢攻坚战、圆梦新时代”，契合时代、意义深远。

余文贵在恳谈会上发言 人民网何卓彦摄

脱贫攻坚，任务艰巨。余文贵指出，贫困不是一天、一个因素造成的，很难在同一个时间点解决。在脱贫的持续过程中要保持战略耐心，避免今天的发展为明天留下问题。

几天来，留学人员代表对宁夏的红色历史之美、绿色生态之美、民族和谐之美印象深刻。恳谈会上，留学人员代表从各自专业、行业角度为宁夏发挥自身独特优势、打赢扶贫攻坚战建言献策，谈话真挚、务实，令人振奋。

宁夏自治区党委统战部副部长杨继宏在恳谈会上发表谈话 人民网何卓彦摄

恳谈会最后，宁夏自治区党委统战部副部长杨继宏发表了谈话。他表示，宁夏脱贫攻坚既要通过挖掘内生动力、自力更生，也需要包括欧美同学会在内的社会各界力量积极帮助和支持。希望欧美同学会继续加大对宁夏经济社会发展的关心和支持力度，进一步深化拓展与帮扶县（区）合作内容，创新合作方式，共同打造留学人员帮扶贫困地区的新模式。

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