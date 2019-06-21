英国前外交大臣约翰逊领跑首相角逐

英国前外交大臣鲍里斯·约翰逊20日在执政党保守党议会下院议员投票中获得最多支持，与现任外交大臣杰里米·亨特一同成为保守党领袖及英国首相候选人。

在当天的这轮投票中，约翰逊获得160票，亨特获得77票。得票最少的环境、食品与农村事务大臣迈克尔·戈夫遭淘汰。

英国首相特雷莎·梅6月7日正式辞去保守党领导人一职，但她将继续留任首相，直到新首相产生。根据规定，新首相将由执政党选举产生的新领导人接替。新首相人选需经女王批准，任期至下次大选。

保守党上周启动新领导人选举程序。在10名候选人经党内议会下院议员投票筛选至2人后，10多万名保守党党员将投票选出新领导人。

约翰逊是“脱欧派”领军人物，曾主张英国无论能否与欧盟达成一份新“脱欧”协议，都应在10月31日最终期限前退出欧盟。去年7月，约翰逊因与特雷莎·梅在“脱欧”问题上立场分歧而辞去外交大臣一职。（记者桂涛）

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