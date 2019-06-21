伊朗公布击落美军无人机细节

伊朗伊斯兰革命卫队20日再次发表声明，驳斥美国关于被击落的无人机未进入伊朗领空的说法，并公布了击落美军无人机的一些细节。

伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社援引伊朗伊斯兰革命卫队的声明说，被击落的美军RQ-4“全球鹰”无人机当天从波斯湾南部的基地起飞，机上电子侦察设备处于开机状态，向伊朗方向飞行执行“侵略性”侦察任务。回程途中，无人机进入霍尔木兹海峡附近的伊朗领空，伊朗防空系统于当地时间20日凌晨4时5分将无人机击落。

另据伊朗学生通讯社援引伊朗外长扎里夫的话报道，被击落的无人机残骸已被伊方寻获。

当天早些时候，伊朗伊斯兰革命卫队曾发表声明，宣布在霍尔木兹海峡附近击落一架进入伊朗领空的美制RQ-4“全球鹰”无人机。美国官方随后证实无人机被击落，但称这架无人机当时位于国际空域。

美伊关系近期持续紧张。5月24日，美国总统特朗普宣布美国将向中东增兵约1500人，主要承担“防御任务”。6月17日，美国代理国防部长沙纳汉宣布美军将再向中东增兵约1000人，以应对当地“威胁”。美方还多次公开指责伊朗应对近期在中东发生的多起油轮遇袭事件负责，而伊方均予以否认。

RQ-4“全球鹰”无人机是美国诺思罗普-格鲁曼公司研制的高空长航时无人侦察机，滞空时间长达30小时，可执行多样化侦察任务。

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