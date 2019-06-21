伊朗称击落美国“全球鹰”无人侦察机 美军拒认

伊朗伊斯兰革命卫队20日宣布，当天在南部霍尔木兹甘省击落一架美国无人驾驶侦察机。

伊斯兰革命卫队旗下新闻网站报道，一架美国无人侦察机当天上午闯入伊朗领空，在霍尔木兹甘省库莫巴拉克地区上空被击落。那里位于伊朗首都德黑兰东南方向1200公里，离霍尔木兹海峡不远。

伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，那是一架RQ-4型“全球鹰”无人机。

那一型号的无人机由美国诺思罗普—格鲁曼公司生产，可在高空飞行超过30个小时，全天候大范围收集地面目标的实时、高清影像。

美军中央司令部发言人比尔·厄本拒绝回答是否有美方无人机遭击落的提问，告诉美联社记者“伊朗领土范围内没有（美国）无人机”。路透社以一名美国政府官员为消息源报道，一架美国海军MQ-4C型无人机在霍尔木兹海峡的国际空域遭击落。

霍尔木兹海峡及其周边近期紧张局势升级。两艘分别属于挪威和日本海运企业的油轮13日在海峡入口附近的阿曼湾海域相继遭到袭击。美国指认伊朗发动袭击，后者否认。

美国17日宣布，向中东地区增兵大约1000人，以强化美方安保和情报搜集能力。（杜鹃）【新华社微特稿】

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