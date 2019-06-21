原标题：《福布斯》：TikTok能否成为网红营销的下一站热门平台？

近日美国商业杂志《福布斯》撰文称，全球短视频应用TikTok满足了人们对于表达和互动的需求，正在成为品牌商提升知名度的热门平台。

《福布斯》理事会成员、网红达人营销公司SocialPubli负责人Ismael El Qudsi表示，TikTok在有创造力、不拘一格的年轻用户的推动下异军突起。

TikTok的模式是培养活跃用户社区，在用户之间建立联系。用户可利用平台的语音和音乐片段、滤镜和AR特效等工具来表现自己的创意。而且TikTok的内容不止局限于音乐，范围更加广泛，涵盖了形形色色的小众社群，从舞蹈、美妆、体育到美食、时尚、幽默小品等，可谓无所不包。

TikTok希望人人都可以利用智能手机成为创作者，它的成功让我们窥到了社交视频的未来：由简单易懂的内容组成，既能吸引用户，又极具娱乐性。

但达人营销如何利用这个全新的工具？

《福布斯》认为，答案在于平台上活跃的大量网红达人，尤其是始终在线的“95后”创作者。这款应用最受年轻人喜爱，传统社交媒体平台对他们的吸引力在逐年降低。相比之下，他们更愿意根据自己的兴趣和预期寻找空间，自由表达自己的想法。可以预测，不到十年内，95后会像今天的千禧一代一样重要，甚至更加举足轻重，因为他们终生都将与网络为伴。这也意味着如果想打动这批用户，必须采用前瞻性的新策略。

目前达人营销在TikTok上还不常见，但许多品牌已经意识到了它的潜力，并将其作为一个全新的营销渠道，开始进行各种尝试。服装零售品牌GUESS在TikTok上发起了#InMyDenim活动，与网红达人合作推广牛仔服，这是美国品牌首次与TikTok合作的活动。此外，可口可乐、环球影视、索尼影视和谷歌等品牌也已经开始与TikTok达人合作，提高其品牌知名度。

概括来说，首先在TikTok建立知名度，围绕品牌打造粉丝社区，通过用户来了解这款应用，学习成功经验，然后再与达人接触，建立关系网。最重要的是，TikTok上的内容是由普通用户创作的，他们不走寻常路，甚至蔑视传统。品牌商需要衡量TikTok是否适合自己，并找到一种可行的营销策略。

如果TikTok的风格可以与品牌个性和受众之间达成一致，品牌可以通过以下两种方式利用这个平台：第一，使用独一无二的个性化话题发起挑战和比赛，比如围绕最近的产品发布会或者限时优惠发起活动，吸引用户发布与品牌相关的内容，提高用户参与度；第二，直接与TikTok达人合作，在他们的视频中推广产品或服务，合作方式与其他社交媒体平台类似。

品牌与达人的合作目前仍处在初期阶段，现在预测TikTok是否会成为达人营销的下一个热门平台仍然为时尚早，但建议对其保持密切关注。《福布斯》称：“虽然将TikTok作为一款社交媒体营销工具还不到成熟的时候，但大量证据已经证明，它的用户活跃度和忠诚度都很高。”

TikTok于2017年夏季上线，并迅速获得全球用户的喜爱。目前TikTok覆盖全球150多个国家和地区，在日本、美国、泰国、印尼、印度、德国、法国和俄罗斯等地，多次登上当地App Store或Google Play总榜的首位。在苹果公司“2018年度精选榜单（Best of 2018）”的评选中，TikTok成为日本App Store年度热门免费应用榜单的第一名；在Google Play 2018年度大奖评选中，TikTok获得印尼年度“最佳应用”奖项。（李平）

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