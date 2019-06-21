魏凤和会见尼泊尔军队参谋长

新华社北京6月20日电 （记者梅世雄）国务委员兼国防部长魏凤和20日在京会见了尼泊尔军队参谋长塔帕。

魏凤和说，近年来，两国领导人引领中尼世代友好的全面合作伙伴关系不断向前发展。我们高度赞赏尼泊尔坚定奉行“一个中国”政策。中国军队愿与尼方共同努力，保持两军关系发展良好势头，加强两军合作长远规划与顶层设计，推动两军关系持续巩固深化提升。

塔帕说，尼方感谢中方长期以来的支持和帮助。尼军队愿与中方进一步加强各领域合作，为尼中友谊不断深化贡献力量。

《 人民日报 》（ 2019年06月21日 03 版）

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