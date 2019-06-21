魏凤和会见尼泊尔军队参谋长

新华社北京6月20日电 （记者梅世雄）国务委员兼国防部长魏凤和20日在京会见了尼泊尔军队参谋长塔帕。
魏凤和说，近年来，两国领导人引领中尼世代友好的全面合作伙伴关系不断向前发展。我们高度赞赏尼泊尔坚定奉行“一个中国”政策。中国军队愿与尼方共同努力，保持两军关系发展良好势头，加强两军合作长远规划与顶层设计，推动两军关系持续巩固深化提升。
塔帕说，尼方感谢中方长期以来的支持和帮助。尼军队愿与中方进一步加强各领域合作，为尼中友谊不断深化贡献力量。
《 人民日报 》（ 2019年06月21日 03 版）
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】