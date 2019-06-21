世界工业和能源互联网博览会举办

本报南京6月20日电 （记者王伟健）20日，2019世界工业和能源互联网博览会在江苏常州开幕。博览会以“工业互联云制造 数据驱动新能源”为主题。
常州是我国少数工业门类齐全、配套能力一流的地级市。近两年，常州陆续实施“互联网+”行动和“千企上云”等工程，推动互联网、大数据、人工智能和制造业深度融合。2018年，常州新增省工业互联网四星以上的上云企业13家、居江苏第一，而新能源、智能制造装备等十大产业链产值同比增长12.8%，对城市产值增长贡献率达44%。
本版制图：沈亦伶
《 人民日报 》（ 2019年06月21日 06 版）
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】