世界工业和能源互联网博览会举办

本报南京6月20日电 （记者王伟健）20日，2019世界工业和能源互联网博览会在江苏常州开幕。博览会以“工业互联云制造 数据驱动新能源”为主题。

常州是我国少数工业门类齐全、配套能力一流的地级市。近两年，常州陆续实施“互联网+”行动和“千企上云”等工程，推动互联网、大数据、人工智能和制造业深度融合。2018年，常州新增省工业互联网四星以上的上云企业13家、居江苏第一，而新能源、智能制造装备等十大产业链产值同比增长12.8%，对城市产值增长贡献率达44%。

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《 人民日报 》（ 2019年06月21日 06 版）

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