第四十五届世界技能大赛动员会举行

本报北京6月20日电 （记者李心萍）第四十五届世界技能大赛集训冲刺视频动员会20日在北京举行。会议指出，各地各单位要高度重视并科学组织集训冲刺工作，参赛选手要刻苦训练实现技能水平新提升，世赛中国组委会要统筹做好赛前各项工作，力争取得优异成绩。

据介绍，2019年8月22日至27日，第四十五届世界技能大赛将在俄罗斯喀山市举行，我国将派出63名选手参加全部56个项目的比拼。

《 人民日报 》（ 2019年06月21日 06 版）

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