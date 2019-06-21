第四十五届世界技能大赛动员会举行

本报北京6月20日电 （记者李心萍）第四十五届世界技能大赛集训冲刺视频动员会20日在北京举行。会议指出，各地各单位要高度重视并科学组织集训冲刺工作，参赛选手要刻苦训练实现技能水平新提升，世赛中国组委会要统筹做好赛前各项工作，力争取得优异成绩。
据介绍，2019年8月22日至27日，第四十五届世界技能大赛将在俄罗斯喀山市举行，我国将派出63名选手参加全部56个项目的比拼。
《 人民日报 》（ 2019年06月21日 06 版）
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】