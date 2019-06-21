联合国难民署公益电影展在京举行

本报北京6月20日电 （记者张矜若）由联合国难民署驻华代表处主办、中国电影资料馆承办的2019联合国难民署公益电影展暨联合国难民署在华四十周年纪念活动20日在北京开幕。

联合国难民署驻华代表西旺卡·达纳帕拉在致辞中表示，目前全球范围内有7080万人被迫离开家园，但他们也在努力重建生活，本届电影节的目的就是讲述关于他们的勇气和坚韧精神的故事。

6月20日是“世界难民日”，2019年也是联合国难民署与中国政府开展合作40周年，中国作为联合国难民署执行委员会成员国之一，一直致力于积极参与国际难民救助工作。

《 人民日报 》（ 2019年06月21日 16 版）

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