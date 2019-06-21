联合国难民署公益电影展在京举行

本报北京6月20日电 （记者张矜若）由联合国难民署驻华代表处主办、中国电影资料馆承办的2019联合国难民署公益电影展暨联合国难民署在华四十周年纪念活动20日在北京开幕。
联合国难民署驻华代表西旺卡·达纳帕拉在致辞中表示，目前全球范围内有7080万人被迫离开家园，但他们也在努力重建生活，本届电影节的目的就是讲述关于他们的勇气和坚韧精神的故事。
6月20日是“世界难民日”，2019年也是联合国难民署与中国政府开展合作40周年，中国作为联合国难民署执行委员会成员国之一，一直致力于积极参与国际难民救助工作。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】