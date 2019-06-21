中国皮影艺术展在摩洛哥开展

据新华社拉巴特6月19日电 （记者陈斌杰）“光与影的艺术”——中国皮影艺术展19日在摩洛哥首都拉巴特开展。这是2019年“中国旅游文化周”在摩洛哥的首场活动。

在当天举行的开幕式上，上百名来宾欣赏了中国艺人带来的精彩的皮影戏表演。用牛皮制成的皮影道具在艺人手中灵巧地上下翻飞，在幕布上呈现出一幅幅俏皮、生动的场景，赢得现场观众的赞叹和掌声。

中国驻摩洛哥大使馆文化参赞、拉巴特中国文化中心主任陈冬云说，作为中国传统艺术形式之一，皮影戏凝结着中国人的智慧和灵巧，希望此次举办中国皮影艺术展能让摩洛哥民众近距离了解中国、感受中国文化，推动两国在文化、旅游领域进一步发展。

本次展览由中国驻摩洛哥大使馆、拉巴特中国文化中心和中国皮影博物馆共同举办，将持续至6月底。展览期间将举行中国皮影戏传统精品剧目演出和专门针对小朋友的皮影制作手工坊。

《 人民日报 》（ 2019年06月21日 16 版）

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