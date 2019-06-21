关税威胁下的美墨汽车和啤酒（环球走笔）

提到美国与墨西哥边境，你能想到什么？毒品走私、暴力犯罪、非法移民……美国的新闻报道和影视作品，几乎塑造了外界对这里的全部印象。而就在最近，美墨边境问题又增添了新节目：关税。

美国5月宣布，6月10日起对墨西哥所有输美商品加征5%关税，直至其“实质性阻止”非法移民北上。高压之下墨西哥同意了美方要求，双方6月7日宣布达成妥协，加征关税被“无限期推迟”。但美国6月10日又表示，双方就边境非法移民问题达成的协议中，有尚未公开的条款有待墨立法机构批准。若条款未获通过，美国将恢复对墨输美商品加征关税。

美国威胁对墨西哥加征关税这波操作，再次体现了美国以关税为筹码到处施压的荒谬逻辑，上演了美国政策反复无常和出尔反尔的戏码，一度引发美国股市应声暴跌，造成了美国汽车业、制造业、农业、零售业和商会一致反对的“奇观”。

市场如此激烈的反应，源自美墨高度依存、一损俱损的经济联系。在美国边境城市圣迭戈，巨大的奥特莱斯商城距离海关只有20米，西班牙语标牌和导购随处可见，为的是方便墨西哥顾客；对面的墨西哥城市蒂华纳，边检站前是鳞次栉比的药店诊所，店员英文流利，医疗服务价格只有美国的一半，吸引了不少美国顾客。每天，数万人往来于两个城市之间。

这仅是美墨经济互惠关系的一个片段。在美墨边境两侧，有大批制造业企业、物流仓库和创业公司。一辆在墨西哥组装并出口到美国的汽车，40%的零部件来自美国供应商，而美国本土工厂出产的汽车，同样有40%的零部件由墨西哥提供。跨越国境的供应链，使美国供应商以低成本获得劳动密集型工厂生产的零部件，墨西哥工厂买到便宜的资本密集型工厂生产的零部件，最终使整个北美汽车产业的国际竞争力得到提升。

美国与墨西哥割不断的经济联系，从在美国热销的墨西哥啤酒亦可见一斑。墨西哥啤酒的主要原料大麦和啤酒花都来自美国农场，农场主雇用墨西哥劳工收割作物，然后由美国卡车司机运到墨西哥，在美国公司收购的墨西哥酒厂酿造装瓶后，再由墨西哥物流企业运回沃尔玛等美国连锁超市，由墨西哥工人摆到货架上。

大到一辆汽车，小到一瓶啤酒，产业链的每个环节都有美墨两国参与，都在让两国获利，这才是美墨边境的真实图景。美墨两国的年贸易额为6000多亿美元，合法出入境超过3500万人次，发生在美墨边境的人员、资本和物资流通，供应链延伸以及产业与生活融合，诠释了经济全球化的应有之义。

非法移民和可卡因并非美墨边境的全部图景，关税更不能解决这些问题。美国无厘头地把关税与非法移民等问题扯到了一起，而且还煞有介事地一再施压。这样混乱的逻辑，连美国学者和舆论都认为是危险的。墨西哥人也不断质问：美国政府挥舞关税大棒，看似指向非法移民，倒霉的却是汽车和啤酒等产业，这真的是聪明的美国政府应该做的事情吗？

《 人民日报 》（ 2019年06月21日 16 版）

(责编：白宇、岳弘彬)