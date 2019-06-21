中国互联网企业亮相戛纳国际创意节

2019年戛纳国际创意节6月17日至21日在法国戛纳举行。一批中国互联网企业亮相创意节，与全球同行分享创新创意领域的经验与解决方案，吸引国际同行广泛关注。

戛纳国际创意节被誉为“广告界的奥斯卡”，是全球广告和创意界最具影响力的年度盛事之一，也是全球营销、创意的风向标。今年创意节聚焦科技创新与人类可持续发展，中国参展企业通过展览、论坛、主题演讲等活动，展现了中国对于如何利用创新创意服务于人类美好生活和可持续发展的思考和见解。

从人工智能医疗实验室的现场演示，到5G数字革命的主题演讲，再到融合儒家思想与西方品牌的广告创意……参加本届创意节的中国企业既展现了亮点满满、紧跟潮流的“中国创意”，也让国际同行更加深刻地体会到全球创新领域的“中国哲学”。“每一个去过中国或者了解中国的人，都对中国文化充满了兴趣，中国创意也因此在创意节上颇受关注。”戛纳国际创意节主席特里·萨维奇表示，“中国呈现的不仅是创意革新和技术成就，还以此为媒介，向世界传达出数字化解决全球性问题的思考，值得称赞。”

本届创意节期间，腾讯集团先后参与了两场聚焦“科技向善”与“数字文明”的主题演讲、主题讨论等活动，通过分享具体实践经验，展现创新创意为人类社会带来的巨大便利。人工智能医疗诊断、便于视障人士线上交流的光学字符识别功能、智慧农业联合实验室……一系列致力于共创人类更加美好生活的创意实践，引发与会者的兴趣。一家英国广告公司的业务经理贝朗热·蕾泽对记者说：“看到中国企业现场分享的创意，我很受鼓舞。旨在促进教育资源均衡发展的‘互联网+教育’尤其让我印象深刻。人类社会的可持续发展体现在对所有人的关心和考虑，中国企业从这个角度出发，用很多人性化的创意为其他国家提供了借鉴。”

在竞赛单元，中国参展团也取得亮眼成绩。由Loong创意机构联合腾讯公益、腾讯广告、中国人体器官捐献管理中心共同打造的作品《一个人的球队》斩获创意节公关类作品银狮奖。本届创意节上，腾讯与宝洁、联合利华等25家国际公司联合宣布，将于2020年创建“全球品牌创新和创意中心”，设立“首席营销官大师班”，为更多从业人士提供丰富资源和专业平台。

“科技必须兼备‘有用’和‘善良’，才能真正推动人类的发展和社会的进步。”腾讯集团高级执行副总裁刘胜义在接受记者采访时表示，“我们将与全球从业者一起，通过科技创新为建设智慧高效城市、共同应对全球性挑战贡献力量。”

（本报戛纳6月20日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月21日 16 版）

(责编：白宇、岳弘彬)