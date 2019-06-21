中俄企业贸易合作拓展新平台（第一现场）

6月18日，在第四届中国消费品（俄罗斯）品牌展上，俄罗斯观众在中国参展企业的展台前咨询。

本报记者 殷新宇摄

核心阅读

6月18日至20日，第四届中国消费品（俄罗斯）品牌展在莫斯科举行。来自中国国内的330家企业参展，参展企业数量较上届增长15%。本届展会还吸引了约90家俄罗斯企业以及来自塞尔维亚、斯洛伐克和阿联酋等国的企业参展。展会期间，中俄企业还举办了“一对一”商务配对活动，为中俄企业搭建了贸易合作新平台。

本届中国消费品（俄罗斯）品牌展由中国商务部主办。商务部外贸发展局副局长贾国勇介绍，本届展会展览面积约1.6万平方米，较上届增长33%，共有来自广东、浙江、上海、山东、江苏等地的330家企业携各色消费品参展。为期3天的展会共吸引了来自30个国家和地区以及俄罗斯国内上万名访客参观。

质量过硬，中国“黑科技”产品备受关注

做成橱柜门的液晶电视，可以自动跟随旅客的智能行李箱，集定位、充电和照明多种功能于一体的微型投影仪……中国企业展出的众多新奇的“黑科技”产品吸引了大批观众的目光。

在服饰类展位前，观众人流如潮，不少参观者正在试穿戴中意的衣服和帽子。再继续向前走，家居用品、文具、玩具、家电等门类的展位同样人气十足。每个展位前都有穿着醒目红色衣服的翻译志愿者，方便前来问询的中国厂商和俄罗斯买家。

塔尔巴·萨义德是俄罗斯克拉斯诺达尔市一家商贸公司的总经理。在一家销售电热水壶的展位前，他拿着一个本子一会儿记下价格，一会儿拿起产品仔细端详。“我已经看过三四家中国企业的商品了，还需要再继续比较一下。每一家的中国商品都物美价廉，非常难做选择。”他告诉记者。

近年来，“中国制造”正在向中高端转型升级。来自全俄质量组织的罗森塔里·奥列格教授表示，“随着中国不断推动经济向高质量发展转变，‘中国制造’的质量也在不断提升，打入俄罗斯市场的中国商品更是质量过硬。”

德米特里·科夫巴克在中国消费品市场摸爬滚打了十几年。在展会商业论坛上，他向大家推荐了最近在中国市场“淘”到的几样电子产品。“中国消费类产品价格不贵、品质好，科技含量也在不断提高。不只是华为、小米等大公司，一些中小型企业也很重视研发，有不少引人注目的高科技产品。”科夫巴克对本报记者表示。

协力办展，中俄促进双边经贸提质增量

“俄罗斯客商对我们的产品有这么高的热情，真是出乎我的意料。”来自义乌一家玩具企业的潘经理告诉本报记者。他们的公司是第一次来俄罗斯参加展览。“中国企业带来的玩具样品设计得非常有新意。”俄罗斯“河马”连锁超市的商务经理日丽娜·尤利娅表示，她想和中国参展商好好洽谈合作细节。

顺德小家电、义乌小商品、苏州丝绸……通过遍布中国各地的贸促会等机构的推动，中国参展商以地区为单位抱团参展布展，凸显集群优势。而俄方则通过多个渠道积极推介展会。此外，中俄双方还协力办展，通过多种方式促成企业的经贸洽谈。

2018年中俄经贸实现跨越式发展，双边年贸易额突破千亿美元。今年前4个月，中俄双边贸易额达到331.7亿美元，增长5.8%。2019年中俄双边贸易有望在去年的基础上实现规模和质量的“双提升”，不仅贸易额创造新高，贸易结构也持续优化。

记者注意到，参加此次展览的大多为中小型企业。俄罗斯总统保护企业家权利全权代表鲍里斯·季托夫在展览期间表示，俄中贸易结构正在悄然发生变化，小型企业在贸易结构多元化方面发挥着重要作用。中国企业已经出现在俄罗斯几乎所有地区。他还表示：“目前俄罗斯从中国进口的产品种类非常广泛，中国从俄罗斯进口的食品数量也在持续增加。”

本届展会为中俄企业举办了“一对一”商务配对活动，为双方搭建了贸易交流平台。俄罗斯排名第一的线上大型超市Utkonos、全球最大的快速消费品零售连锁之一欧尚等都受邀参与了洽谈。“能短时间和多家大商超建立联系，近距离通过他们了解俄罗斯市场的需求，机会非常难得。”一名中国参展商对记者说。

和中国企业一样，来参展的俄罗斯客商同样收获满满。阿列克谢·格里琴科是俄罗斯一家经营运动休闲产品经销商的项目经理，他在展会上看好一家中国企业生产的皮划艇，“中国朋友对市场趋势把握得很准，这款产品在俄罗斯一定会大受欢迎。”

科夫巴克对本报记者表示：“通过与中国企业合作，俄罗斯商人不仅得到了财富，也实现了自己的商业理想。”

（本报莫斯科6月20日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月21日 16 版）

(责编：白宇、岳弘彬)