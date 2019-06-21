“换道先行”，中国汽车机不可失（品牌论）

过去几年，德国、法国、英国、印度等国先后宣布最迟至2040年，境内将全面禁止销售燃油汽车。随着这份名单不断扩容，越来越多的人开始承认：新能源汽车大潮已经到来。

在新能源汽车领域，中国是布局最早、下力气最多的国家之一。对于中国来说，发力新能源汽车至少有以下几方面的考量。

国家能源安全。中国的能源结构是“煤多油少”，石油自给率不高。2017年，中国超过美国，成为世界最大石油进口国，且进口部分占全年石油消费量的75%左右。汽车燃油是石油消费的“大头”，高速发展的中国经济势必带来日益增长的汽车保有量，未来仅汽车燃油这一项，就将创造出中国对进口石油的巨大需求。在国际局势风云变幻的今天，大力发展新能源汽车，可以降低对进口石油的依赖，有利于国家能源安全。

生态环境保护。燃油汽车的尾气中有各类污染物和温室气体。汽车尾气被科学家认为是温室效应加剧、雾霾污染频发的原因之一。尽管各国一再推广清洁汽油、提高机动车污染物排放标准，但污染仍不可避免，只是数量多少的问题。而新能源汽车基本可以实现“零排放”，对生态环境保护无疑更加有利。

产业赶超机遇。在燃油车时代，发动机+变速箱是燃油车核心技术。从第二次工业革命开始，发达国家已拥有上百年的技术积累，形成了极高的专利壁垒，后发国家很难轻易突破，中国本土车企多年来就受困于“变速箱壁垒”。然而，技术轨道的变更，也带来了游戏规则的改变。电动车时代，变速箱成了可有可无的东西，电池+电动机+电控系统是能否造好一辆汽车的关键。忽如一夜春风来，中国汽车工业得以在一个同发达国家相差不远的赛道上重新起跑，看到了“弯道超车”甚至“换道先行”的机遇。

大环境向好，大方向明确，剩下的路就要靠企业自己奋斗了。近年来，在国家政策的大力支持下，中国一批本土新能源车企强势崛起。它们基本可以分为两类：第一类是传统车企切入新能源“战场”，比如比亚迪、北汽、吉利等企业；第二类是由互联网企业转型而来的“造车新势力”，比如蔚来、威马、小鹏等公司。但无论哪种类型的企业，想要在新能源汽车的大潮中安身立命，最终还要回到核心技术上来。

比亚迪在国内国际两个市场上的快速发展也证明了这一点。比亚迪以电池行业起家，在电池领域具备100%的自主研发、设计和生产能力。因此，当电动车时代到来、动力电池成为汽车制造的核心技术时，比亚迪20多年的技术积累得以释放。今年1月，比亚迪参与的“磷酸铁锂动力电池制造及其应用过程关键技术”项目获得“国家科学技术进步奖”二等奖。比亚迪创始人王传福说自己有一个“技术鱼池”，需要的时候，就捞一条出来。“技术鱼池”带来了产品优势，行销海外的比亚迪电动巴士等产品，都是这个池塘里的“大鱼”。

如今，中国新能源汽车产业也来到了十字路口。一方面国家补贴进行调整，新能源车企的产销要从政策驱动转向市场驱动；另一方面，特斯拉等国外新能源车企开始“登陆”中国，市场竞争加剧。这就更加需要中国本土新能源车企练好内功，聚焦核心技术，提升产品质量。相信在经历过市场“三昧真火”的考验后，那些真正的金子依然能够闪亮。

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