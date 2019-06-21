中国电动公交车满世界跑

在韩国济州岛整装待发的比亚迪电动巴士车队。

比亚迪股份有限公司供图

2017年10月23日，北京长安街“大1路”新添了18米长的纯电动公交车并投入运营。首批10辆车以“中国红”为主色调、间杂白色条纹，给长安街再添一道亮丽风景。

陈晓根摄（人民图片）

2017年12月22日，江苏省扬州市最大电动公交车充电站在高邮淮北路公交首末站投入使用。此座充电站共有19台充电桩，每台充电桩分别配备A、B两把充电枪。

孟德龙摄（人民图片）

今年5月，海拔1400多米的日本尾濑国立公园，瓦蓝的天空上白云如絮，路旁林地上尚未消融的积雪明丽耀眼，一场特别的纯电动巴士运营开通仪式正在尾濑国立公园举行。为了更好保护湿地自然景观，公园引进了零排放的比亚迪纯电动公交车。越来越多的中国游客发现，熟悉的国产电动公交车出现在了国外。

近年来，在能源结构调整与追求绿水蓝天的背景下，中国国产电动公交车正逐渐成为城市公交车的主力军，带给乘客更好的乘车体验，为公交运营单位节约了成本。与此同时，国产电动公交车在世界市场上也收获了良好口碑。

节能、环保、舒适、安全……在路上跑的电动公交车越来越多了

从王府井到西单，乘坐1路公交车只需15分钟。这几年，来北京的外地游客发现，坐1路车游览长安街，车里闻不到汽油味，也听不到什么噪音，舒适宽敞的环境让人即使在烈日炎炎的夏天心情也会爽朗不少。

自2017年北京公交1路采购第一批新能源客车以来，在1路公交服役的银隆18米BRT纯电动公交车，因其安全、高效、耐宽温、快充放、电池使用寿命长的特点，获得司机和乘客认可。与传统烧柴油、汽油的公交车相比，纯电动公交车的驾驶体验与乘坐体验都有不小的提升。

张思禹2007年从部队转业后来到北京公交集团工作，10多年里，他开过柴油公交车、天然气公交车，今年初，他又有了新搭档——546路车队新配备的纯电动公交车。“对我们司机来讲，谁都想开好车，一辆车好不好，关键是看司机和乘客怎么说。现在我开的福田电动公交车起步比柴油车提速要快，续航能力也不错，跑完全程后再充满电只需十几分钟。刹车更灵敏、空调更足，拐弯时有语音提示、更加安全。”

鼓励公交出行、发展绿色交通，是北京市治理城市污染的一个重要举措。以北京城市副中心为例，2017年，通州区引进350辆比亚迪纯电动公交车，每年减少二氧化碳排放2.1万吨、氮氧化物排放130吨。北京市公交车更新换代的步伐在不断加快。今年3月，福田汽车向北京公交集团交付2790辆新能源客车。5月，中通陆续交付140辆8.5米纯电动客车给北京公交集团。北京公交集团相关负责人表示，到今年末，集团新能源、清洁能源车比例将达93.7%。

不仅是北京，中国各地都在推广新能源公交车。交通运输部《2018年交通运输行业发展统计公报》显示，截至2018年末，中国拥有公共汽电车67.34万辆，按车辆燃料类型分，柴油车占22.2%、天然气车占24.5%、纯电动车占37.8%、混合动力车占12.9%，纯电动公交车占比位居第一。

记者从南京公交集团了解到，目前集团新能源和清洁能源公交车占比在95%左右，其中，纯电动公交车占公交车总数65%以上。300多条公交线已经使用了纯电动车。集团相关负责人介绍说：“南京公交未来的目标是新能源化，目前我们从比亚迪、南京金龙、江苏建康、银隆等新能源公交生产企业引进的纯电动公交车，具备舒适、智慧、节能、环保、安全五大优势。”

南京公交集团算了一笔账：集团采用的单台纯电动公交车一年能源消耗成本，比LNG（液化天然气）及柴油车可减少大约2.4万元左右，全年可节约8000多万元。新能源公交车结构相对简单，运转传动部件相对较少，使用后期故障率较低，维护保养方便。单台纯电动车一年维护费用约比LNG车少0.7万元，约比柴油车少0.49万元，全年减少支出2300多万元。纯电动公交车的能源消耗成本与维护保养成本比常规能源公交车低不少。

在电动公交车越来越多地出现在中国城市道路的同时，中国车企也不断突破自身，在更广阔的海外市场与国外企业展开比拼。

让苛刻的英国伦敦交通管理局“竖大拇指”，啃下日韩汽车市场这块硬骨头

牛岛是韩国旅游胜地，离济州岛不远，因整座岛屿状如卧牛而得名。2000年，电影《触不到的恋人》上映更让拍摄地牛岛知名度大增。然而鲜有游客知道，在牛岛乘坐的电动公交车是中国企业制造的。

2018年4月10日，20台比亚迪eBus-7纯电动巴士在韩国济州岛正式投入运营，这是济州岛知名景区牛岛的首支纯电动巴士车队，也是韩国规模最大的一支中型电动巴士车队。

众所周知，韩国汽车工业相对发达，当地消费者对本土汽车品牌认可度高，其本土汽车品牌占据韩国90%以上市场份额。除此之外，市场准入标准也非常严苛，中国汽车企业想要在韩国闯出一片天并非易事。

车队运营方牛岛爱心协会常务金哲秀认为，选择比亚迪有3个原因，首先是比亚迪电动车制造规模大，欧美市场认可度高，口碑好。其次，eBus-7爬坡能力强，能很好适应牛岛路况，且续航里程可达200公里，能满足作为环岛巴士的运营需求。最重要的是绿色环保，“我们想让济州岛的居民和游客呼吸到新鲜的空气，这是牛岛给来访游客的礼物。”

除了韩国，中国车企开拓日本市场的故事也让人印象深刻。在中国马路上行驶的日本车司空见惯，可是在日本，中国车的身影在之前却难觅其踪。直到2015年，中国汽车企业才真正进入日本市场。这一年，比亚迪在日本京都交付了5辆纯电动巴士，结束了日本马路上无中国车的历史。

随后几年，比亚迪在日本冲绳、盛岗与会津交付多辆纯电动巴士，打破了日本市场对中国车的刻板印象。今年4月，日本NHK报道：在新能源汽车领域，中国厂家存在感很强，中国最大的新能源汽车企业比亚迪所发布的新车，充电15分钟就可行驶100公里。

为适应当地市场需求，比亚迪开发了众多定制化电动公交车产品。

在人口不足千万的伦敦，公交大巴每天的运载量超过600万人次。红色双层大巴已经成为伦敦的象征，它也是2008年北京奥运会闭幕式上“伦敦8分钟”的主角。

不过，与国内城市以单层公交车为主不同，在伦敦和大多数英国主要城市，“标准”的公交车是双层而非单层，在伦敦街道上，双层公交车数量更是超过了低容量的单层公交车。在英国大力推行零排放公交车的背景下，中国车企如何研发符合英国大巴严苛标准和一贯风格的纯电动双层大巴车呢？

比亚迪从2014年开始进行纯电动巴士的车载电池组供能技术攻关，自主研发了功率更高、动力更强劲的电机。针对双层电动大巴侧倾测试通不过的问题，不断调整纯电动双层电动大巴电池包的重量及布局，增强了行驶稳定性。首批5台纯电动双层大巴终于在2016年3月正式投入试运营，“中国红”与“伦敦红”合二为一。

目前，比亚迪共有140辆纯电动大巴车行驶在伦敦街头，占当地纯电动大巴市场的八成以上。自2015年投放以来，这些纯电动大巴已累积行驶480万公里，减少二氧化碳排放超过5000吨。

为了满足日本老龄化社会的特殊需求，比亚迪专为日本研发的J6纯电动巴士车身小巧（车长6.99米，车宽2.06米，高3.1米），并进行了低地板设计。目前，在日本城市公交巴士市场，每3辆纯电动巴士中就有1辆比亚迪生产的。

今天，中国电动公交车的运营足迹遍及全球6大洲300多个城市。比亚迪在美国、法国、匈牙利和巴西等国家建设纯电动巴士工厂，在荷兰鹿特丹、美国洛杉矶、巴西圣保罗成立海外巴士研发中心。截至今年3月，比亚迪向全球合作伙伴历年累计交付各类纯电动巴士超过5万辆。

应对能源变革与环保需求，突破核心技术，产业化走在世界前列

美国《Transport Topics》杂志网站今年5月披露了一组数字：截至去年底，全球近42.5万辆电动公交车中，有42.1万辆在中国。彭博新能源财经频道（BNEF）的数据显示，去年全球电动公交车总量增长约32%，其中绝大部分在中国。BNEF还预测，到2025年，中国电动公交车总量有望增至60多万辆。

中国电动公交车迅速发展的背后，既有能源结构调整的需要，也出于环境保护的目的。

《石油蓝皮书：中国石油产业发展报告（2018）》显示，中国2017年的日均原油进口量为4.2亿吨（843万桶/日），首次超过美国的3.95亿吨（790万桶/日），成为世界第一大原油进口国。而交通运输领域消耗原油占大约60%，如果电动公交车等电动汽车推广后，石油的进口依赖程度将明显下降，中国能源战略安全将得到更好保障。

“未来中国的可再生能源比重将逐步增加，预计2030年国内非化石能源占比将达20%。”清华大学汽车安全与节能国家重点实验室高级工程师卢兰光说。

中国电动汽车百人会课题组进行的相关研究表明，在城市区域内，从累计数量看，满足国四排放标准、每年行驶7万公里的12米公交客车，其年排放污染物总量为1072kg，而纯电驱动车辆的排放为零。在温室气体减排方面，以比亚迪K7纯电动公交车为例，每车每年可节省燃油2.6万升，减少二氧化碳排放68吨。环保考量成为众多城市推广纯电动公交车的重要原因。今年全国两会期间，生态环境部大气环境管理司司长刘炳江表示，到2020年北京公交车都将改用电动车。

政策的扶持与电动车技术的进步，为中国电动公交开进大街小巷提供了可能。

中国政府近年来相继推出一系列政策，推动新能源公交车研发、购置，降低公交运营企业汽车购置成本。今年5月8日，财政部等4部委联合下发的《关于支持新能源公交车推广应用的通知》（下称“《通知》”）中明确提出，在普遍取消地方购置补贴的情况下，地方可继续对购置新能源公交车给予补贴支持。从今年开始，新能源公交车完成销售上牌后可提前预拨部分资金，满足里程要求后可按程序申请清算。以往，新能源公交车完成销售上牌且满足运营里程要求才能按程序申报补贴，对制造企业来说资金压力较大，新政策有利于缓解这方面的压力。

此外，电动公交车的相关配套设施建设也加速推进。《通知》明确，应将除公交车外的新能源汽车地方购置补贴资金，集中用于支持充电基础设施“短板”建设和配套运营服务等环节。

在相关政策的鼓励和扶持下，中国新能源公交车特别是电动公交车领域的产业化已经走在世界前列。

“纯电动公交车最关键的核心技术是动力电池技术，其次是电机技术与整车控制技术。”卢兰光说，“新能源的关键技术是‘三电’：电池、电机、电控。”比亚迪股份有限公司董事长王传福介绍，目前，比亚迪已经掌握电池、电机、电控等全产业链核心技术，在全球范围内率先实现多项核心技术和品质工艺的规模化和商业化应用。

以IGBT（绝缘栅双极晶体管）芯片为例，它是影响电动车性能的关键技术，相当于电动车的“CPU”，决定了车辆的扭矩以及最大输出功率。其成本约占整车成本的5%，是仅次于电池的整部电动车成本第二高的元件。目前，比亚迪已拥有IGBT完整产业链，公司于去年底发布的IGBT4.0比市场主流产品电流输出能力提高了15%，综合损耗率降低约20%。

“全球新能源汽车的发展势头不可逆转，预计到2030年，新能源汽车产销量占汽车产销量比重将达40%至50%，大约1520万至1900万辆。”卢兰光说。

(责编：冯粒、岳弘彬)