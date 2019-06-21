不忘初心 携手前进（国际时评）

应朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩邀请，中共中央总书记、国家主席习近平于6月20日至21日对朝鲜进行国事访问。习近平总书记此访“为巩固传承中朝友谊而来，为推动朝鲜半岛问题政治解决进程而来”。在中朝建交70周年的历史性时刻，两党两国最高领导人共同擘画中朝关系美好未来，共同开启中朝友谊崭新篇章。

金正恩委员长强调，习近平总书记百忙之中在朝中建交70周年之际访问朝鲜，是对朝鲜党、政府和人民的巨大鼓舞和政治支持，在朝中关系史上具有重大的历史意义。

朝鲜方面以一系列最高规格礼遇热烈欢迎习近平总书记来访：习近平总书记是近50年来首位在朝鲜劳动党中央机关报《劳动新闻》头版发表署名文章的外国领导人；习近平总书记是首位在锦绣山太阳宫广场接受欢迎的外国领导人；25万多平壤市民挥舞朝中两国国旗和鲜花在从机场到迎宾馆的沿途夹道欢迎；欢迎宴会前，习近平总书记在朝鲜劳动党中央本部接受朝鲜劳动党中央全体政治局委员和候补委员致敬……这些特殊安排体现了金正恩委员长对习近平总书记此访的高度重视，体现了朝鲜党、政府和人民对加强朝中友好合作的真诚愿望。

此前，习近平总书记同金正恩委员长在不到一年时间里四次会晤，书写了中朝关系新篇章，结下了深厚友谊。习近平总书记指出，无论国际和地区形势如何变化，中国党和政府致力于巩固发展中朝关系的坚定立场不会变，中国人民对朝鲜人民的友好情谊不会变，中国对社会主义朝鲜的支持不会变。习近平总书记强调，中朝关系已经进入新的历史时期。中国党和政府高度重视中朝友好合作关系，维护好、巩固好、发展好中朝关系，始终是中国党和政府坚定不移的方针。

习近平总书记在同金正恩委员长会谈时提出，双方要加强高层交往，为中朝关系发展引领航向；双方要加强战略沟通，及时就重大问题深入交换意见，为两国发展营造良好环境；双方要拓展务实合作，为两国人民带来更大福祉；双方要深化友好交流，为中朝友谊巩固发展打牢根基。这些主张体现了中国“亲望亲好，邻望邻好”的睦邻友好外交政策，延续了中朝两国人民“历久弥坚金不换”的深厚友谊，顺应了当今世界和平、发展、合作、共赢的时代潮流。

一段时间以来，在有关各方共同努力下，半岛和平对话的大势已经形成，政治解决半岛问题面临着难得历史机遇，得到国际社会普遍认同和期待。习近平总书记指出，中方愿为朝方解决自身合理安全和发展关切提供力所能及的帮助，愿同朝方及有关各方加强协调和配合，为实现半岛无核化和地区长治久安发挥积极建设性作用。金正恩表示，朝方高度评价中方在半岛问题解决过程中发挥的重要作用，愿继续同中方加强沟通和协调，努力推动半岛问题政治解决取得新进展，维护半岛和平与稳定。中方为积极推动半岛问题政治解决进程所作的不懈努力有目共睹，中方在此过程中发挥的独特而重要的作用得到国际社会高度赞誉。

70年风雨同舟，70年砥砺前行。中朝友谊符合两国人民心愿，符合两国根本利益，符合时代发展潮流，不断巩固和发展中朝友好合作关系是双方着眼长远大局作出的战略选择，不会因国际风云变幻而动摇。在新的历史起点上，中朝双方必将不忘初心、携手前进，推动两党两国关系在新时代得到新发展，更好造福两国人民，为地区和平稳定和发展繁荣作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2019年06月21日 03 版）

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