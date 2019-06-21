“看到那些海鲜产品再次出现在关税清单上，我们感到十分震惊。”美国全国渔业协会副总裁罗伯特·德哈恩说。这已不是他第一次出现在美国贸易代表办公室的听证会现场。去年8月，在美国海鲜行业的强烈反对下，部分原产地不在中国的海鲜加工产品被移出美国关税清单。令德哈恩和同行们不解的是：为什么几个月前还被认可的理由，现在又不管用了？
同样带着疑惑再次来到听证会的，还有杰西卡·沃瑟曼。她代表3家都需从中国进口松子的美国中小食品企业。沃瑟曼坦陈，不断为听证会做准备、参加听证大费周折，真正的企业管理者都不希望重复这样的流程。
6月18日，美国贸易代表办公室就拟议中的对价值约3000亿美元中国输美商品加征关税举行的公开听证会进入第二天，来自出版、化工、海鲜、运动产品等不同行业的美国企业代表分8组阐述了自身看法。“加征关税措施将人为打乱供应链”“将供应链移出中国，我们做不到”，企业代表们如是说。
在听证的问答环节，“为何不将供应链转至越南、墨西哥？”几乎是现场美国政府代表的一个标准问题。现场企业家代表对此颇感无奈。比尔·法格特是俄亥俄州一家画笔生产商的董事长。他告诉现场官员，自己企业所产画笔需要一种特殊猪鬃，全球只有中国西南地区能找到，因此企业从1892年起就在中国有了“供应商”，另找他家一说根本无从谈起。
沃克曼出版公司首席执行官丹尼尔·雷诺德带着几本童书来到听证会。这些童书内有贴纸等可以让小朋友参与动手的设计，属于行业新潮，也对印刷环节提出了更高要求。“独特的设计，创新的材料，再加上严格的装订要求，使得我们只能在中国生产，不存在其他选择。”雷诺德说。据他介绍，近年来，美国童书行业正在复苏，这同互动性增强等创新设计分不开。雷诺德提醒，如果将这些图书产品纳入关税清单，减少美国孩子们的“屏幕时间”恐怕将更加困难。
（本报华盛顿6月20日电）
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