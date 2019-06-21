在朝中友谊历史上书写不可磨灭的篇章

本报平壤6月20日电 （记者莽九晨）朝鲜劳动党中央机关报《劳动新闻》20日在头版头条发表题为《热烈欢迎兄弟的中国人民的友好使者》的社论，欢迎中共中央总书记、国家主席习近平访问朝鲜。

社论说，习近平同志对朝鲜进行访问充分显示了中国共产党和中国政府高度重视朝中友谊，也将使朝中两国人民之间鲜血凝成的纽带变得更加牢固。朝中友谊战胜了各种考验并传承至今，是经历长期艰苦革命斗争，并在烈火中用鲜血凝成的、牢不可破的友谊。

社论还对中国共产党和中国政府取得的成就给予高度评价。社论说，今天，中国人民在以习近平同志为核心的党中央领导下，为实现“两个一百年”奋斗目标努力奋斗。中国人民通过智慧和勤劳在新时代中国特色社会主义事业建设中取得巨大成功，朝鲜人民衷心祝愿中国人民能够实现中华民族伟大复兴的中国梦。

社论说，朝鲜人民为拥有中国人民这样可靠而亲密的朋友感到骄傲，并将在建设社会主义事业和开启朝鲜半岛与地区新未来的历史性征程中与中国人民携手前进。此次习近平同志对朝鲜的访问将在朝中友谊历史上书写不可磨灭的篇章，也将进一步推动朝中友谊的深入发展。

《 人民日报 》（ 2019年06月21日 03 版）

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