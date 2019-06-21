柬埔寨暹粒省因吴哥窟举世闻名，每年吸引大量游客前来参观。由于医疗资源不足，当地人的医疗需求难以满足，游客受伤后延误医治的情况时有发生。在中国驻柬埔寨使馆驻暹粒领事办公室的推动下，江苏省泰州市卫健委与暹粒吴哥国际医院达成中医药合作协议，商定自2018年至2021年，泰州市8家中医院每季度派遣3到4名医疗专家轮流驻诊吴哥国际医院，开展医疗援助，提供合作医疗、人员培训等。

“中国医生为我们的健康保驾护航”

23岁的柬埔寨小伙坤卡今年年初不幸患了面瘫，寻遍了柬埔寨大小医院都没治好，坤卡的母亲整日为此发愁。后来听说吴哥国际医院来了一批驻诊的中国医生，坤卡决定去试一试。经过中国医生的针灸治疗，20多天后，坤卡现在已基本痊愈。坤卡一家人连连称赞：“感谢中国医生为我们的健康保驾护航！”

自2018年7月首批援柬医生抵达暹粒后，中方的多批医疗专家组为超过3000名当地患者和各国游客提供了医疗服务。驻暹粒领事办公室领事夏永宏表示，泰州援柬医疗专家缓解了当地缺医少药的困境，改善了当地的医疗环境，提高了医疗救助和健康服务水平。

今年44岁的达拉家住马德望省，患有严重腰椎疾病，特地赶来暹粒尝试中医诊疗。援柬中医穴位专家张东升告诉本报记者：“当时达拉的下肢创痛麻木非常严重，走路都成问题，我们给她做了全面检查，并进行了穴位注射。”经过治疗，达拉的创痛逐渐解除，现在基本治愈。她兴奋地说：“中国医术太神奇了！中国医生的医术好，医德高，我对他们充满了信任。”

“将更多当地患者留在柬国内医治”

柬埔寨吴哥窟官方公布的报告显示，2018年暹粒吴哥窟景区接待来自194个国家超过259万人次游客，其中中国游客逾112万人次。据介绍，来吴哥国际医院就诊的国际游客中，近一半是中国人。援柬中国医疗专家在为当地中国同胞及中国游客保驾护航方面发挥了积极作用。

援柬医疗专家李航告诉记者，鉴于中国游客越来越多，吴哥国际医院每天都能接诊中国游客，其中大部分在病情稳定后再安排回国进一步治疗。来自湖南长沙的唐女士在旅途中不小心摔伤了腿，导致骨折，在吴哥国际医院接受治疗。唐女士对记者说，经过援柬医疗专家的正骨复位治疗，不久后就能坐飞机回国了。吴哥机场投资有限公司总经理鲁言文表示，许多长期在暹粒工作、生活和经商的中国同胞也希望接受中医医疗服务。“援柬医疗专家组的到来不仅惠及当地民众，也给暹粒中资企业人员带来了便利。”

柬埔寨副总理棉森婉曾多次来到吴哥国际医院接受中医诊疗，取得了不错的效果。针对柬埔寨人习惯于“去国外看大病”的现象，棉森婉鼓励吴哥国际医院大力发展中医，“以中国援柬医生的到来为契机，将更多当地患者留在柬国内医治”。

“致力于改善柬乡村卫生医疗条件”

据了解，中国援柬医疗队不仅在吴哥国际医院驻诊，还经常深入社区，为暹粒当地民众以及偏远农村地区的患者开展义诊活动，受到当地政府和百姓的欢迎。

今年3月22日，“乡村义诊日”活动在暹粒省女王宫县德拜乡举行，3位中国援柬医生为德拜乡7个村超过120名患者进行免费诊疗。在义诊现场，中国医疗专家们认真地为每位民众进行疾病排查，给予饮食、用药及诊疗建议。中国政府援助暹粒省的两辆流动医疗车也为此次义诊活动提供了医疗设备保障。暹粒省副省长本布拉格表示：“义诊活动造福当地百姓，播撒柬中友谊的种子，充分体现了两国的深厚情谊。柬埔寨希望与中方一起，致力于改善柬乡村卫生医疗条件。”

中国援柬医生还帮助培训柬埔寨年轻医生。从2018年开始，吴哥国际医院分两批接收柬埔寨八年制医学专业毕业生，通过援柬医疗专家的耐心帮带，柬埔寨本地医生的医术不断提升。进入吴哥国际医院工作不到一年的骨科医生查·钱莫迪告诉记者：“通过学习中医，大家感觉打开了新世界的大门。”他们这一批柬埔寨青年医生立志学好中文，争取到中国学习更多本领，更好地为柬埔寨人民服务。

近年来，中方援建的数家医院在柬埔寨拔地而起，云南、海南、广西、江苏等省区已多次派出医疗组赴柬，为1000多例白内障和儿童先天性心脏病患者提供免费手术和医疗。驻暹粒领事办公室主任刘志杰表示，柬埔寨偏远乡村地区基本医疗卫生保障水平亟待提高，中柬两国相关省市之间开展中医药合作前景广阔。

（本报柬埔寨暹粒电）

《 人民日报 》（ 2019年06月21日 03 版）

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