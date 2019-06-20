“构建人类命运共同体 促进青少年参与可持续发展”创新示范项目启动

人民网讯 6月20日，由中国宋庆龄基金会、联合国开发计划署驻华代表处、联合国志愿人员组织、中国国际经济技术交流中心、中国宋庆龄青少年科技文化交流中心共同发起的“构建人类命运共同体，促进青少年参与可持续发展”创新示范项目启动仪式在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心举行。

启动仪式前，中国宋庆龄基金会主席王家瑞会见了联合国志愿人员组织全球执行协调员奥利维尔·亚当（Olivier Adam）、联合国开发计划署驻华副代表戴文德（Devanand Ramiah）、中国国际经济技术交流中心副主任张翼一行。

王家瑞指出，2013年，中国提出了“构建人类命运共同体”的倡议，受到越来越多国家和人民的欢迎和认同，并多次写进了联合国重要文件。中国宋庆龄基金会多年来与联合国驻华机构建立了良好的合作关系。2017年9月，在纽约联合国总部，我与古特雷斯先生就深化中国宋庆龄基金会与联合国系统的合作达成共识。我们要发挥各方特色优势，共同为推进《联合国2030年可持续发展议程》作出积极贡献。此次创新示范项目的启动，标志着我们的合作又向前迈出了重要一步，期待项目形成丰硕成果，将构建人类命运共同体和可持续发展的认识厚植青少年内心，体现在他们的行动与实践当中。

奥利维尔·亚当表示，联合国秘书长古特雷斯先生多次强调，中国在联合国事务中作用关键贡献突出，在推进实现《联合国2030年可持续发展议程》中扮演着重要角色。他高度评价中国宋庆龄基金会在促进世界和平、增进民间交流、青少年参与志愿服务等方面取得的成就，表示联合国系统驻华机构与中国宋庆龄基金会多年来保持着良好合作，中国宋庆龄青少年科技文化中心设施完备，为青少年参与可持续发展提供了良好的国际交流舞台，“构建人类命运共同体，促进青少年参与可持续发展”创新示范项目的启动正当其时。他感谢基金会提供绝佳机遇拓展多边合作，期待以此为契机，为各国青少年搭建国际化学习交流平台，推动志愿服务在中国乃至全世界范围蓬勃发展，帮助中国青年走向国际，积极在国际事务中发挥重要作用。

杭元祥表示，世界的未来属于年轻一代，全球青年有理想、有担当，人类就有希望。启动“构建人类命运共同体，促进青少年参与可持续发展”创新示范项目，具有重要的现实意义和深远的历史意义。中国宋庆龄基金会致力于传承和弘扬宋庆龄未竟的事业，坚持“实验性、示范性”工作方针，愿与各合作方一道携手探索具有中国特色、可借鉴可复制的青少年参与可持续发展“教育创新—科技创新—志愿创新”三位一体的示范项目体系，为青少年搭建国际化学习交流平台，促进青少年全面发展。

戴文德（DevanandRamiah）表示，联合国开发计划署重视青年教育引导，希望通过“构建人类命运共同体，促进青少年参与可持续发展”创新示范项目，进一步加强中外青少年民心相通、文明互鉴，为各国青少年参与实现可持续发展目标创造良好环境，为来自世界各地的青年人搭建交流的平台，为实现可持续发展目标发挥积极作用。

中国宋庆龄基金会与联合国开发计划署驻华代表处将汇集资源，发挥各自优势，积极开展国际青少年文化、艺术、体育交流等活动，推动各国青少年将文化艺术体育形式和青少年践行可持续发展目标有机融合。通过开展可持续发展目标为主题的探客教育国际论坛和面向特殊青少年群体的创新创业能力建设活动，举办以可持续发展为主题的国际交流活动，为各国青少年提供广泛学习交流的平台。

张翼表示，青年人参与可持续发展至关重要，让他们从小就更多地参与解决可持续发展问题的过程，并从学校到社会中倡导建立青少年可持续发展目标教育的有利环境。项目示范体系通过教育提高青少年对可持续发展目标的认识，提升对人类命运共同体的认知，最终回馈社会。

奥利维尔·亚当表示，实现可持续发展的三个要素是：青年、价值观、创新技术。希望通过这个项目，青年志愿者能够提高面对复杂问题的解决能力，能够提高对可持续发展目标的认识。

项目将由中国宋庆龄基金会、联合国开发计划署驻华代表处、联合国志愿人员组织、中国国际经济技术交流中心、中国宋庆龄青少年科技文化交流中心共同建立项目指导委员会，并在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心设立项目管理办公室。

(责编：任付丽(实习生)、常红)