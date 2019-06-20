“中国梦·大国工匠”公益大讲堂走进衡水

人民网讯 6月18日，以“中国脊梁 强国一代”为主题的“中国梦·大国工匠”衡水大讲堂在衡水举行。全国劳模张雪松、郭晋龙、高森、孔繁敬等与1000多名师生共话“工匠精神与青年成长”，同奏“中国梦·劳动美”新时代主旋律。

中国职工国际旅行社总社党委书记赵世洪表示，大讲堂是弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神的宣讲活动，是宣传劳动模范先进事迹、展示大国工匠风采、彰显工人阶级崇高品格的红色园地，用以激发广大职工和学生勇于担当使命，努力奋斗，为实现中华民族伟大复兴中国梦贡献力量。

衡水市委副书记邸义表示，衡水市特别注重弘扬工匠精神，开办了“新时代衡水工匠”栏目，专访全市先进制造业的高技能技师、能工巧匠、金牌工人，向人民展示了工匠们坚守传统工艺、传承传统技艺的执着追求，营造了“尊重工匠、赞美工匠、争当工匠”的社会氛围。

河北省教育厅副厅长贾海明表示，职业教育是一项培养大国工匠的事业，面对新要求新任务，要大力培育和弘扬工匠精神，让工匠精神落地生根，哺育成千上万的“大国工匠”脱颖而出。

河北省总工会副主席韩立群表示，河北各级工会广泛组织开展了工匠人才选树宣传活动，一批身怀绝技、技艺高超的大国工匠脱颖而出。高技能工匠人才是全国职工的技能标兵，已经成为广大职工群众心目中的超级偶像和争相追捧的明星。

北京大学首都发展研究院院长李国平表示，在国家创新发展大背景下，区域功能定位的变化给衡水带来新的机遇，建议要以新格局、新策略、新业态快速实现经济结构转型升级。大力培养新型复合型人才和现代新型工匠人才，是调整产业结构转型升级的重要支撑。

大讲堂举办了“职业教育与工匠精神交流会”，劳模张雪松、郭晋龙、高森、孔繁敬与季铁华、刘志国、魏巍、张东风等专家学者就围绕培育工匠精神展开深入的研讨交流，会后衡水职业技术学院党委书记李增军发表了“中国梦·大国工匠”衡水大讲堂《2019衡水共识》，并表示大讲堂是一个融合工会界、职教界、产业界共商工匠精神培育的有效平台，希望以本次活动为新起点，为工匠精神培育和创新发展注入智慧和力量。

据悉，该项公益大讲堂全国巡讲活动已分别在北京、山东、广东、湖北和河北连续举办了十多个场次。大讲堂活动将组织更多的全国劳模、大国工匠深入基层一线，颂扬“中国梦·劳动美”精神，引领劳动美时代新风尚。

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