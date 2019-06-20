全国“自闭症教育康复全国公益巡讲”开讲

6月19日，北京大学新闻与传播学院汇报厅，自闭症谱系障碍儿童家长、业内专家及社会爱心人士在这里参加“自闭症教育康复全国公益巡讲”首站的公益讲座。巡讲由中国儿童少年基金会、玖富公益主办，五彩鹿儿童行为矫正中心承办，北京大学新闻与传播学院协办。

中国儿童少年基金会秘书长朱锡生表示，为进一步丰富自闭症儿童服务体系内容，指导和帮助自闭症儿童及家长建立科学的康复理念。2019年4月中国儿童少年基金会、北京玖富公益基金会成立“六等星·关爱自闭症儿童”专项基金。此次巡讲旨在让更多社会人士、家长认识、了解自闭症，进行早期干预，树立科学治疗理念。共同促进自闭症教育康复事业的发展。

五彩鹿自闭症研究院院长兼首席专家孙梦麟说，现在很多自闭症儿童的家长，在对待孩子的康复教育中存在一定误区，亟待纠正，通过全国巡讲，将为自闭症儿童家长树立科学的干预观和理念，让家长懂得如何结合孩子自身状况，制定个性化干预的基础目标，让自闭症儿童逐步建立自信，实现生活自理，懂得和自觉遵守社会规范，拥有一技之长。

自闭症谱系障碍(Autism Spectrum Disorder，ASD)，简称自闭症，又称孤独症或孤独症谱系障碍，是广泛性发育障碍的代表性疾病，自闭症儿童，被称为星星的孩子，他们障碍的核心表现一是社交互动障碍，二是兴趣狭窄行为刻板。根据2019《中国自闭症教育康复行业发展状况报告Ⅲ》披露，中国的自闭症谱系儿童超过1000万，0-14岁儿童的数量超过200万。因其病因不明、致残率极高且无法根治，需终身干预。

据悉，“六等星·关爱自闭症儿童”专项基金将邀请自闭症领域的专家组成项目团队，为项目实施发展提供专业化、系统性的科学支持。项目除了进行全国巡讲外，还将进行自闭症康复师培训、贫困自闭症儿童资助及资助自闭症从业机构等活动。为自闭症儿童及家长、自闭症从业机构提供全方位服务。（焦建强 沈慧）

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