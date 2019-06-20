中吉签署农业产业园区项目合作协议

人民网讯 6月13日，吉尔吉斯比什凯克达玛斯宾馆。在中吉两国领导人举行会晤的当天，两国企业代表与吉政府签署了20余份合作文件。

“国家化肥厂是吉尔吉斯农业领域最大的基础设施项目，我相信在中国政府和企业家的帮助下，一定能建设成为吉中一带一路示范性项目。”吉尔吉斯农业部部长乔杜耶夫说。河北百斗嘉肥料有限公司兼吉尔吉斯国家化肥厂有限公司董事长赵学军作为两国农业领域合作的代表，受邀出席论坛，并与吉尔吉斯农业部部长乔杜耶夫签署中吉农业产业园区项目合作协议。农业一直是吉尔吉斯期望与中国深度合作的优选领域。由我国援建的农业灌溉项目正按照中国速度与中国质量加快推进建设。 “作为一个涵盖化肥、种子、农机、农药、现代牧业等全产业链的农业产业项目，我们希望用中国技术全方位提升吉尔吉斯农业现代化水平。”赵学军对项目未来充满信心。

据悉，当天上午，河北省石家庄市与吉尔吉斯奥什市交换友好城市关系协议书，双方正式缔结为友好城市。(赵雪飞 贾敏杰 李光波）

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