新华国际时评：“美国演戏”才是真相

新华社华盛顿6月19日电 题：“美国演戏”才是真相

新华社记者刘阳 高攀

就对价值约3000亿美元中国输美商品加征关税问题，美国政府目前正在举行听证会。几天下来，参加听证会的300多名业界代表轮番发出反对加征关税的声音，但这一切却始终无法叫醒“装睡”的贸易官员。

“我听说蒙古国羊绒质量最好？为什么不去那里购买？”“恰恰相反，最好的羊绒来自中国内蒙古。”“为什么不把生产线搬回美国？”“这里早就没有支持相关产业的配套设施了。”“为什么不能去东南亚找制造商？”“那样美国消费者只能买到性价比低的产品。”类似的对话反复在听证会上出现。

一边是作证代表以大量数据和事例为依据，发出“我们离不开中国供应链、承受不起新一轮加税”的疾呼；一边是贸易官员怀揣顽固的预设立场，对事实置若罔闻，无动于衷。

如此“走过场”的听证会不是第一次。作证代表和美国舆论早已看清，所谓听证会，并不是为了听取公众建议以帮助政府决策，而是一个作秀的舞台，其目的不过是给美国贸易保护主义披上一层“合法”外衣。《纽约时报》评论说，作证代表“已经做好了被忽视的准备”。

至此，美国舆论想表达的意思已再明白不过：无论美国政府把尊重民意的姿态做得多逼真，“演戏”才是幕后真相。

美国政府擅长“演戏”，不仅仅体现在贸易听证会这个“舞台”上。明明自己就是全球网络监听的“黑老大”，却四处扮演无辜者，不断诬称别国对自己形成网络安全威胁；明明是自己利用科技金融等种种优势，在全球化进程中占尽好处，却满世界扮演“吃亏者”……这些形象反差巨大的角色，美国政府都演得十分自如。

“说一套，做一套”也是美国政府惯有的把戏。一边在各种场合高调宣称自己是“自由贸易者”，一边却把关税当武器，频施贸易霸凌措施；嘴上高喊“公平竞争”，但当别国高科技迅速发展时，却毫不犹豫采取政治手腕、动用国家机器进行无理打压。

然而，演得再好，终究是戏，明眼人一眼就能识破。美国政府之所以热衷“演戏”，不断给自己“加戏”，实质是想达到其政治经济目的。“演”听证会，可以从“民主程序”上堵住公众和舆论之口，方便其继续“合法”实施贸易保护主义举措；在国际舞台上扮可怜，可以恶人先告状，进而以此为借口将别人打倒……

在华盛顿眼里，“自由贸易”“公平竞争”等国际社会公认的准则，很大程度上只是美方牟取利益的“工具”——合自己利益的时候，可以拿出来，将自己打扮成国际规则的维护者；不合自己利益的时候，分分钟可以随手抛弃。

世人的眼睛是雪亮的，无论美国演技多高，都蒙蔽不了世界。观众席上，喝倒彩的声音越来越响亮。

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