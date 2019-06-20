平遥国际电影展在巴黎举办展映活动

新华社巴黎6月20日电（记者韩茜）由中国导演贾樟柯创办的平遥国际电影展19日在法国巴黎举办展映活动，6部现实题材的中国影片将与法国观众见面，展现中国电影的多面魅力。
此次展映活动在MK2影院举行，为期一周，是平遥国际电影展首次在海外举办推介活动。展映的6部影片除《芳华》外，均为年轻导演的作品，包括《过昭关》《过春天》《时间去哪儿了》等。除展映外，影片创作团队也会与观众进行面对面交流。
贾樟柯表示，举办海外展映的目的是为中国年轻导演搭建一座桥梁，促进他们与海外受众的直接交流，启发创作灵感。
平遥国际电影展艺术总监、曾担任威尼斯国际电影节主席的马可·穆勒说，当前，中国年轻导演呈现出多样性和独特的创作视角，本次巴黎展映的6部影片从不同层面展现出中国电影创作的新现实主义风格。
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