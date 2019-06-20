伦敦上诉法院裁定英国政府向沙特出售武器不合法

新华社伦敦6月20日电（记者桂涛）英国伦敦上诉法院20日裁定英国政府向沙特出售武器的决定不合法。
伦敦上诉法院法官当日表示，鉴于沙特计划购买的英国武器可能用于也门冲突，英国政府应重新考虑出售武器的决定。但法院同时表示，不会立即吊销向沙特出口武器的许可证。
去年沙特领导人访英期间，与英方签署一份总额数十亿英镑的军购意向书。英国媒体和反对党批评政府不顾也门危机，大发军火财。
“反对武器贸易运动”组织为此向伦敦上诉法院提出上诉。该组织认为，英国政府向沙特出售武器可能导致这些武器被用于也门冲突，引发严重的人道主义危机。该组织发言人对伦敦上诉法院当天的裁决表示欢迎。
近年来，英国政府向沙特出售的武器包括多种型号战机及精确制导炸弹。英国政府始终强调，对所有武器出口均进行严格审查。
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