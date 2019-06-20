外交部:坚决反对美方滥用国家力量打压中企

人民网北京6月20日电 据外交部网站消息，外交部发言人陆慷今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：伊朗外交部发言人昨天称，伊核协议联委会会议将于6月28日在维也纳召开，伊朗、中国、德国、英国、法国、俄罗斯代表将与会。请问中方参会代表是谁？

答：我可以证实，伊朗核问题全面协议参与方拟于6月28日举行联合委员会会议，中方目前正就会议与所有各方保持密切沟通。如有进一步消息，我们将及时向大家发布。

当前伊核形势持续紧张，中方高度关注。中国同俄罗斯及有关欧洲国家和伊朗就相关问题一直保持着双边和多边接触。我们希望在维也纳举行的此次会议能产生积极成果。

问：据报道，自17日伊朗原子能机构发言人宣布伊将根据需要提高铀浓缩水平之后，19日，伊朗总统鲁哈尼称减少履行伊核全面协议义务是“最低限度”措施，如伊方要求得不到满足，将采取新措施。中方对此有何评论？

答：刚才我说了，当前伊朗核问题持续紧张，中方确实对此高度关注。

正如王毅国务委员兼外长前天同叙利亚副总理兼外长穆阿利姆共见记者时所说，确保伊核问题全面协议完整、有效执行，既是安理会决议的要求，也是解决伊朗核问题唯一现实有效途径，攸关国际社会共同利益。中方近来一直呼吁各方保持理性和克制，避免采取可能导致局势进一步紧张升级的举措。特别是有关国家应改变极限施压做法。

大家可能注意到，不久前，国际原子能机构已连续第15次确认伊方履行了全面协议核领域义务。我们主张所有有关各方都能认识到这一点，希望其他各方要切实尊重伊方合理要求，采取积极措施，维护全面协议权利与义务的平衡。

问：据报道，美联邦参议员鲁比欧近日向国会提交“2020财年国防授权法案”修正案，要求禁止华为等被列入美国政府观察名单的企业根据美国专利法律寻求救济，也不能就专利侵权提出法律诉讼。我们注意到，他这一提议在美国国内外引起广泛非议。请问发言人对此有何评论？

答：我注意到有关报道。美国长期自诩法治国家，现在却出现了联邦议员主张通过立法阻挠、限制其他国家企业依法维护自身合法权益的奇葩举动，无怪乎在美国国内外引起一片哗然。我们知道，美国有些人为了抹黑和打压其他国家企业不择手段，但没想到这些人竟然如此赤裸裸地操弄法律和规则，坦率地讲，这损害的不仅是美国自身的声誉和形象，从长远看，美国自己的企业也会深受其害。

我愿重申，中方坚决反对美方滥用国家力量打压中国企业。我们敦促美方停止错误做法，公平对待中国企业，为中美两国企业开展贸易与合作提供正常的条件。中方也会继续采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

问：据报道，叙利亚副总理兼外长穆阿利姆请中方协助打击在伊德利卜的武装分子。你能否证实？中方是否同意向叙利亚提供军事和政治支援？

答：王毅国务委员兼外长和叙利亚副总理兼外长穆阿利姆前天共同会见记者时就谈到过这个问题。王毅国务委员兼外长表示，伊德利卜地区仍聚集着大量恐怖极端分子，局势仍有反复的风险。各方应摒弃地缘政治考虑，统一标准，加强协作，坚决打击被联合国安理会列名的恐怖组织，推动叙利亚和地区早日实现和平安宁。

问：报道称，美国政府要求印度政府对向中国华为公司提供原产于美国的设备或产品的印度企业实施惩罚措施。印度外交部已就此向印方其他部门征求意见。你对此有何评论？

答：我们多次表示，中国政府一贯要求企业在海外投资时，要严格遵守所在国的法律政策，合法合规开展经营。但是中方坚决反对任何国家依据自己的国内法对中国的实体实施单边制裁，也反对泛化国家安全概念，滥用出口管制措施。

一段时间以来，已经有越来越多的各国各界人士对中国科技企业参与5G建设表明了公正的态度。我们希望并相信印度方面会独立作出判断，为中国企业投资经营提供公平、公正、非歧视的营商环境，为中印两国企业开展互利共赢合作提供保障。

问：习近平主席今天开始对朝鲜进行国事访问。中国媒体也开始跟进报道。你能否进一步介绍到目前为止访问的有关情况？习主席同金正恩委员长的会谈情况如何？中方对访问成果有何期待？

答：关于中共中央总书记、国家主席习近平对朝鲜民主主义人民共和国进行国事访问，中方已陆续发布消息。相信你也看到，习近平主席和夫人彭丽媛已经于当地时间12时许抵达平壤。根据最新消息，习近平主席正同金正恩委员长举行会谈。

关于中方对访问成果的期待，此前中联部和外交部负责人在媒体吹风会上介绍过，习主席对朝鲜进行国事访问期间，将同金正恩委员长会见会谈，回顾总结中朝建交70年来两国关系发展进程，引领新时代中朝关系发展方向。双方还会介绍各自国内发展情况。双方也会就半岛形势进一步交换意见，推动半岛问题政治解决进程取得新进展。中方将及时发布消息，请你耐心等待。

问：菲律宾媒体报道，6月17日，菲律宾总统杜特尔特在出席活动时首次就中菲渔船相撞事件公开表态，称这是一起两船相撞的海上事故，不要将事态恶化，最好进行相关调查。请问中菲渔船相撞事件目前有何进展？

答：我们也注意到有关报道。关于中菲两艘渔船在南沙礼乐滩海域发生意外相撞的事件，我愿再次向这次事件中遇险的菲律宾渔民表示慰问。

我想重申，中方高度重视中菲友好，也高度重视海上生命安全，无论有关人员来自哪个国家。中方将继续本着认真负责的态度对有关事件进行调查，我们也会与菲律宾方面通过双边渠道保持沟通。

为寻求妥善解决办法，中方建议双方尽快启动联合调查，就各自初步调查情况交换意见，并基于双方都认可的调查结果，通过友好协商妥善处理此事。

问：昨天，美国纽约州参议院一致通过促进中美友好和肯定华裔贡献决议案，并决定设立“中国日”和“华裔传统周”。纽约州的一些参议员表示，纽约州了解美中关系有多珍贵，愿做美中伙伴关系的典范。中方对此有何评论？

答：我看到了有关报道，特别是纽约州参议院把“中国日”设在2019年10月1日，也就是中华人民共和国成立70周年纪念日这一天。今年是中美建交40周年，作为美国人口最多的州之一，纽约州参议院在此特殊时刻通过有关决议案，这具有积极意义，表达了纽约州各界对于发展中美友好和互利合作的期待。我也注意到，一些纽约州参议员表示，双方应该共同努力推动美中关系“爬坡过坎”继续向前发展，要拿出长远眼光和勇气，建立平等和相互尊重的伙伴关系，美中两国会发现彼此不是敌人而是朋友。我们对于这些理性的声音表示肯定和赞赏。

事实上，一段时间以来，不仅仅是纽约州，美国加利福尼亚、内布拉斯加、田纳西、艾奥瓦、犹他、伊利诺伊等州议会都通过了庆祝中美建交40周年或促进中美友好合作的议案、贺状，我想这也充分反映出，美国各界对保持中美关系健康稳定向前发展有着强烈愿望和普遍共识。

关于中美地方合作，我还想强调一点，在过去40年里，中美关系发展的每一步都离不开两国地方的积极参与和支持，民间友好始终是两国关系发展的源头活水。我们一直认为，中美关系要行稳致远，归根结底是倾听民意、顺应民心。

问：上周，中方发布了中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议将举行的消息。随着会期的临近，你能否介绍一下会议筹备的情况？到目前为止，有多少非方成员负责峰会成果落实的部级官员将出席会议？中方对会议成果和共识都有哪些期待？

答：中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议将于6月24日至25日在北京举行。在中非双方的共同努力下，现在会议各项筹备工作进展顺利。非方高度重视此次会议，目前论坛所有非方成员都派团与会。据我目前掌握的情况，副部级以上官员有80多位，其中有24位外长。协调人会议期间，中非双方将举行40余场多双边活动，重点围绕落实论坛北京峰会成果，对接行动，凝聚共识，推动峰会成果更多、更好造福中非人民。

协调人会议期间，中非双方将签署一批合作协议，会后发表联合声明。相信此次会议将进一步深化中非友好和互信，引领中非合作高质量、可持续发展，并向国际社会展现中非双方加强团结合作、坚持多边主义、推动构建更加紧密的中非命运共同体的坚定意愿和决心。

根据目前的安排，6月24日下午将举行中方金融机构负责人同非方协调人对话会。6月25日上午协调人会议将举行开幕式。25日下午闭幕式之后，中国和论坛非方共同主席国塞内加尔将举行联合记者会，介绍本次协调人会议情况和取得的成果。欢迎记者朋友们届时积极参加有关活动。

问：据报道，塔利班首席谈判代表毛拉·阿卜杜勒·加尼·巴拉达尔及其他人员近日在北京与中方官员进行了会见。你能否证实并介绍相关情况？

答：日前，阿富汗塔利班驻多哈政治办事处主任巴拉达尔和他的几位助手访问了中国。

在华期间，中方有关官员同巴拉达尔先生一行就阿富汗和平和解进程、打击恐怖主义等共同关心的问题交换了意见。

中方高度关注阿富汗局势近年来的演变，一直为推动阿富汗和平和解进程积极发挥作用，始终支持阿富汗实现“阿人主导、阿人所有”的广泛和包容性的和平和解，支持阿人内部对话。中方基于一贯立场同巴拉达尔先生一行交换了意见。这也是中方劝和促谈做有关各方工作的一环。双方都认为这次交流是有益的，同意继续就寻求阿富汗问题政治解决方案和打击恐怖主义等保持沟通合作。中方将继续通过各种方式和渠道，积极同各有关方面加强沟通协调，为阿富汗早日实现和平和解、实现稳定发展发挥应有作用。

问：你刚才介绍了塔利班方面同中方接触的情况。我想问，塔利班方面为恢复阿富汗和平究竟提出了哪些要求？

答：我相信，阿富汗有关方面希望通过政治对话来解决阿富汗当前面临的问题，早日实现和平和解，从而为国家最终恢复稳定和发展作出努力。

我刚才介绍过，中方主要就如何支持阿富汗实现“阿人主导、阿人所有”的广泛和包容性的和平和解以及推动阿人内部对话同巴拉达尔先生一行充分交换了意见。同时，双方就打击恐怖主义等共同关心的问题交换了意见。这是我目前所掌握和能够提供的所有情况。

(责编：崔越、贾文婷)