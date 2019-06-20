【国际锐评】只有平等对话，中美才有可能解决问题

中美两国元首星期二（18日）通话，表示将在二十国集团领导人大阪峰会期间再次会晤，同意双方经贸团队保持沟通。这一消息传出，暂缓了世界的忧虑情绪，提振了全球股市。

受贸易摩擦升级和经济不确定性加剧等因素影响，世贸组织最近将今年全球贸易增长预期由此前的3.7%大幅下调至2.6%。世界银行也发布报告，将今明两年全球经济增速分别下调至2.6%和2.7%，比1月的预测值分别降低0.3和0.1个百分点。作为负责任的经济体，中方为维护全球经济增长与民众利益，始终把磋商谈判作为第一选项，愿意同美方展开沟通，尽早找到解决问题的办法。

合作有底线，磋商有原则。中美经贸谈判关键是要相向而行，要按照中美元首去年底在阿根廷会晤达成的重要共识，在相互尊重、互惠互利基础上，进行平等地对话，照顾彼此的合理关切。

两国元首通话后，美国贸易代表莱特希泽连续两天在国会参众两院的作证表态令人感到意外。在参议院金融委员会作证时，莱特希泽表示，仅通过对话无法解决问题；在被问及如果与中方磋商失败如何应对时，他的回答是，至今没有听到比关税更好的办法。在众议院筹款委员会作证时，莱特希泽表示，要以改善两国关系和维护美国竞争优势的方式解决问题。

莱特希泽前后的表态，一方面表达了重启经贸磋商、改善中美关系的意愿，同时还仍在释放关税施压的信号。这显然不是要真正解决问题的态度。

过去一年多来的事实已经证明：在解决中美经贸摩擦问题上，美方的极限施压手段对中方完全无效，现在和将来也同样不会奏效。人们看到，自今年5月美方对2000亿美元中国输美产品提高加征关税税率以来，中方已采取了一系列反制措施：从6月1日起对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分提高加征关税税率，到警告不要想利用中国出口稀土制造的产品反用于遏制打压中国的发展，再到建立“不可靠实体清单”制度，中方的应对措施越来越成熟、从容、坚决，这充分证明已做好了全面应对的准备。

“尊重、诚信、平等、互利”是中方进行谈判的关键词。美方到现在也应该更清楚中方的核心关切，明白中方的红线决不可逾越，底线决不可挑战。

现在距中美元首大阪会晤不到10天。希望双方经贸团队都切实按照两国元首在阿根廷会晤达成的重要共识，相向而行，就如何解决分歧积极沟通。如果美方还坚持一边谈，一边以关税施压，那只会适得其反。只有始终坚持平等对话、照顾彼此合理关切，中美才有可能解决问题。（国际锐评评论员）

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