加征关税是灵丹妙药? 美企回答：是毒药

北京时间6月18日晚，中美两国元首通电话，习近平强调：在经贸问题上，双方应通过平等对话解决问题，关键是要照顾彼此的合理关切。我们也希望美方公平对待中国企业。我同意两国经贸团队就如何解决分歧保持沟通。

消息发布的同时，美国贸易代表办公室举行的听证会还在继续进行，这个为期7天的闭门会议，将讨论美国拟对价值约3000亿美元中国产品加征关税的计划。

3000亿美元产品事关美国消费者福利

美国时间6月17日，早上9点30分，听证会正式开始。从现场拿到的日程安排来看，第一天共有49家企业代表出席听会，他们被分成八组，每组6到7人，包括零售、制造、高科技企业等。召开听证的一方为来自美国贸易代表办公室、美国商务部、美国国务院等机构的代表——前者向后者提交了口头或书面陈词。

七天的听证会，一共将有320名左右的企业和行业代表参加。和前两次听证会的规定一样，这次听证会内部不许摄影摄像录音，但是这次与前两次的最大区别就是听证会外的记者明显多了。因为这次的3000亿美元商品都是美国人最熟悉的终端消费品，包括手机、笔记本电脑、服装、鞋类、玩具、游戏设备等。这些加征关税一旦落地，美国消费者将直接受到冲击。

受冲击最大的是手机和笔记本电脑。美国人每10部手机中，8.2部从中国进口；每10个笔记本电脑，有9.4部来自中国。

不仅如此， 119亿美元“中国制造”的童车，占全美总量的85%，54亿美元的电脑游戏主机占98%和46亿美元的监视器。此外，还有141亿美元的鞋类，277亿美元的服装，267亿美元的玩具、游戏运动器材和23亿美元的书籍。这些中国制造几乎涵盖了美国人生活的方方面面。

中国不可替代

正因为如此，在这两天的听证会上，绝大部分人都是反对加征关税的。谭主梳理了一下，发言的内容很集中，主要有两类：一类集中讲中国在全球产业链中不可替代的地位。因为中国是许多产品的唯一进口来源。

烟花行业的代表说：“无法在短期内‘复制’一座生产基地。”因为，美国95%的烟花来自中国；一家美国羊绒制品公司，告诉美国政府其公司羊绒采购只能在中国内蒙古实现。

听证会上，谭主的朋友跟很多美国企业家聊了聊，他们说：即使要把企业的采购、运营等项目从中国搬到越南等其他地方，在几年内也是行不通的。因为那些国家缺乏劳动人才和基建基础。从鞋子到电子产品，再到龙门起重机，中国拥有最完善的配套，所以中国能成为全球产业链上不可或缺的一环。

关税将加在美国消费者身上

还有一类发言则是力证，如果加征关税，会导致成本大幅上升，最终买单的还是美国消费者。正如一位婴儿安全座椅厂商代表说的，这些商品一方面质量要求高，同时又必须价格便宜，才能保证美国中产阶层家庭的负担不至于过重。

早在十四年前，美国路易斯安那州的经济新闻记者萨拉就曾带领全家尝试一年不买“中国制造”的日子。萨拉在《离开 " 中国制造 " 的一年：一个美国家庭的生活历险》中写下这样一段话：“12 月 31 日是我们家‘拒绝中国’的最后一天。没有中国货的一年，生活简直是在与家人的争吵中度过的。我试图证明‘中国制造’并不能影响我生活的方方面面，但事实证明并非如此。”

而十四年后，在全球经济联系更为紧密的今天，美国享受了“物美价廉”的好处，享受了经济全球化的益处，却反过来以高“关税”设置壁垒，与全球化进程背道而驰，这还是那个高举“自由贸易”旗帜的美国吗？何况，在全球产业链深度互嵌的今天，谁能在斩断彼此连接的同时“独善其身”呢？

美国零售联合会，这是世界上最大的零售贸易协会，它的一份报告就发现，加征关税，美国的消费者一年要多花44亿美元买衣服，多花25亿多在鞋子上，多花16亿在家庭用品上。

一浪高过一浪的反对

几天前，美国商会向美国贸易代表办公室递交了一份文件，文件呼吁撤销过去两年间加征的关税，并表示拟议对另外3000亿美元中国输美商品加征的关税将会“大幅扩大已对”美国消费者、工人和企业“造成的伤害”。这个华盛顿最强大的商业团体就表示，美国政府加征的关税有可能在未来10年让美国经济损失1万亿美元。

上周，包括零售商沃尔玛在内的600家企业联名致函警告说，拟议中的关税可能导致200万人失业，并使每户美国家庭平均损失2000美元。

由美国200家最大公司首席执行官组成的商业圆桌会议，上周公布了一项调查。结果显示，不断升级的贸易战已导致首席执行官们对美国经济前景的信心连续第五个季度下降。

摩根士丹利董事长兼首席执行官詹姆斯 戈尔曼上周也在一场投资者大会上警告称，全面爆发贸易战将是一场“灾难”，可能导致美国陷入衰退。

一连串的数字和事实早就证明，加征关税可不是什么万能灵药。而现在的情形是，有些人似乎迷上了这种带有破坏性的政策工具，频频用它来替代外交政策。问题是，这就能够解决美国国内的种种矛盾吗？

事实上，美国今天的种种问题，根源还在自身。比如美国对中国发起贸易争端的理由之一，是对中国的巨额贸易逆差。事实上，这么大的贸易逆差，反映出来的是美国国内过度消费而储蓄严重不足等问题。

合则两利 斗则俱伤

正如习近平主席指出，近一段时间来，中美关系遇到一些困难，这不符合双方利益。中美合则两利、斗则俱伤。双方应该按照我们达成的共识，在相互尊重、互惠互利基础上，推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

(责编：崔越、贾文婷)