伊朗称击落一架美制“全球鹰”无人机

新华社德黑兰6月20日电 据伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社20日消息，伊朗伊斯兰革命卫队当天早些时候在霍尔木兹海峡附近击落一架美制RQ-4“全球鹰”无人机。
伊通社报道说，这架无人机属于美军，当时已入侵伊朗南部霍尔木兹海峡沿岸的霍尔木兹省穆巴拉克山区领空，革命卫队随后将无人机击落。
伊通社还发布了一张据称无人机被击落的照片，不过画面模糊，能辨认出一架飞行器正燃烧、坠落。
RQ-4“全球鹰”无人机是美国诺思罗普-格鲁曼公司研制的一型高空长航时无人侦察机，滞空时间长达30小时，可执行多样化侦察任务。
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