专访：中国已成为全球航空产业链的有力参与者——访中国航空工业集团副总经理陈元先

新华社巴黎6月20日电

新华社记者徐永春

在17日至23日举办的巴黎航展期间，中国航空工业集团有限公司副总经理陈元先在接受新华社记者采访时表示，巴黎航展见证了中国航空工业从“跟跑”到“并跑”的历程，通过加快融入国际航空产业链，开启更多领域、更大层面的国际交流合作，中国如今已成为全球航空产业链的有力参与者。

30多年来，中国航空企业在历届大型国际航展上实现了“华丽转身”，展示了中国航空业发展和壮大的历程。陈元先回忆说，1986年8月，集团下属的中航技公司首次参加英国范堡罗航展，当时只携带了9款飞机模型参展，展台也只有18平方米，布置简单，除了模型、照片外，还有几个景泰蓝的瓶子。“在那个年代，不少外国人以为中国是来卖飞机模型或工艺品的，并不知道中国能卖飞机。”

1987年6月，中国航空工业集团首次派团参加巴黎航展，也是其第二次参加大型国际航展。时隔仅一年，中国航空工业集团就携带19种飞机真机、发动机和导弹再一次出现在国际航展。之后，中国航空工业集团以不断强大的阵容和越来越先进的全谱系产品连续出现在国际大型航展上。

本届巴黎航展，中国航空工业集团携旗下多种外贸主力机型参展，共组织9大类13项重点航空产品和专业装备系统亮相，其中包括“新舟700”“AC312E民用直升机”等明星产品。

陈元先介绍，目前中国航空工业集团实现了从歼7、K8等传统产品向鹘鹰、枭龙、翼龙系列无人机等产品的升级换代，先进产品实现批量出口交付。中东和拉美等新兴市场开发取得突破，实现了从传统市场向新兴市场的拓展。“新舟”系列飞机累计出口交付57架，已在世界17个国家、32家用户、近300条航线上运营，逐步形成了中国民机的国际影响力。全新研制的70座级新型涡桨支线飞机“新舟700”今年将总装下线并力争首飞，该机型已获得国内外11家用户共计285架订单。

去年，中国航空工业集团通过整合优化国内外资源，成立中航客舱系统有限公司，成为空客、波音等公司客舱内饰系统重要合作伙伴。中国航空工业集团一方面与空客、波音等跨国企业开展众多合作项目，为其提供零部件产品；另一方面，集团研发生产的新型民用飞机和无人机，也在引进全球产业链供应商的产品。

陈元先说，航空产业激烈竞争，同时也是一个高度开放的全球性产业，中国已经成为全球航空产业链建设的有力参与者。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)