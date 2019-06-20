打造更加紧密的中非命运共同体——当前中非经贸合作综述

新华社北京6月20日电

新华社记者韩洁、阳建、于佳欣

经党中央、国务院批准，第一届中国—非洲经贸博览会将于2019年6月27日至29日在湖南长沙举行。这是落实中非合作论坛北京峰会“八大行动”的具体举措之一。

“中国愿以打造新时代更加紧密的中非命运共同体为指引，在推进中非‘十大合作计划’基础上，同非洲国家密切配合，未来3年和今后一段时间重点实施‘八大行动’”。

2018年9月，习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式上发表主旨讲话，全方位规划了中非合作的优先领域和重点方向，擘画了在更高水平上实现中非合作共赢、共同发展的新蓝图。

产业促进、设施联通、贸易便利、绿色发展、能力建设、健康卫生、人文交流、和平安全——这“八大行动”，正是当下中非经贸合作的重中之重。

中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。当“中国龙”与“非洲狮”携手共舞，中非合作共赢，无疑将汇聚起26亿人的智慧与力量，共同迈向更加美好的未来。

多地开花的重点项目，印证着“八大行动”落实工作的早期收获：

——非洲最大悬索桥莫桑比克马普托大桥、几内亚苏阿皮蒂水电站等一批重大项目相继建成或抓紧推进；

——中国企业在非洲投资建设经贸合作区新增投资近5亿美元，新入园企业超过100家；

——中方邀请埃及、南非等8个非洲国家参加首届中国国际进口博览会国家展，来自42个非洲国家的超过160家企业参加企业展；

——中方就埃塞俄比亚大豆、肯尼亚甜叶菊、苏丹脱壳花生、南非苜蓿草等农产品输华与非方签署检疫议定书，非洲国家已有超过350种农产品食品可对华开展贸易；

——非洲首家“鲁班工坊”已在吉布提投入运营；中国非洲研究院正式成立……

中国政府非洲事务特别代表许镜湖表示，“八大行动”最大特点是一个“实”字，通过一个个看得见、摸得着的具体项目，推动“一带一路”建设同非方发展战略深入对接，实现中非合作共赢、共同发展。

一个个不断攀升的经贸数据，折射中非合作的广阔空间：

贸易合作稳中向好——2000年，中非贸易额首破100亿美元，2018年中非贸易额2042亿美元，同比增长20%。中国连续十年成为非洲第一大贸易伙伴国，贸易结构持续优化，其中机电产品、高新技术产品对非出口金额占我国对非出口总额的56%。今年前4个月，中非贸易额达到660.4亿美元，同比增长3.8%。

产业投资深度融合——截至2018年底，中国在非洲设立各类企业逾3700家，对非全行业直接投资存量超过460亿美元。境外经贸合作区成为中国对非投资重要依托，产业集聚效应逐步显现，形成了制造装备、轻工纺织、家用电器等多个产业群，大大提升了当地工业化水平、产业配套和出口创汇能力。今年前4个月，中国对非全行业直接投资流量12.2亿美元，同比增长40.7%。

基础设施合作亮点纷呈——中国企业积极参与非洲基础设施建设，近年来在轨道交通、港口、航空、电力等领域实施了一大批重大项目，还积极引导中国企业向投资建设运营一体化模式转型，增强项目的“造血”功能。今年前4个月，中国在非新签承包工程合同额144.3亿美元，完成营业额123.7亿美元。

新兴合作领域方兴未艾——中国金融机构已在非洲设立十多家分行。南非等8国将人民币纳入外汇储备。中国还与赞比亚建立了人民币清算安排，与摩洛哥等4国签署了本币互换协议。跨境电商合作等新业态合作快速增长，中国正与卢旺达等国商谈建立电子商务合作机制，阿里巴巴与卢旺达政府宣布共同建立非洲首个世界电子贸易平台……

从“十大合作计划”到“八大行动”，不断纵深的中非经贸合作传递一个重要信号：无论国际风雨如何变化，都不会动摇中非历久弥坚的深厚情谊，也无法阻碍中非之间生机勃勃的务实合作。

即将举行的第一届中国—非洲经贸博览会，以“合作共赢，务实推进中非经贸关系”为主题，吸引了53个非洲国家，联合国工发组织、粮食计划署、世贸组织、非洲联盟等国际组织参会，成为见证中非经贸未来合作的重要窗口。

商务部副部长钱克明表示，下一步，将以中非共建“一带一路”为统领，以落实中非合作论坛北京峰会“八大行动”为主线，以支持非洲培育内生增长能力为重点，推动新时代中非经贸合作向高质量发展。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)