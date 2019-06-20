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中国公司完成乌克兰一港口疏浚工程

钟忠　陈俊锋

2019年06月20日15:20  来源：新华网
 
原标题：中国公司完成乌克兰一港口疏浚工程

　　新华社基辅6月19日电（记者钟忠　陈俊锋）中国港湾工程有限责任公司（中国港湾）在乌克兰承接的切尔诺莫斯克港清淤疏浚工程日前完成，乌方验收后对工程表示满意。

　　中国港湾乌克兰分公司工作人员19日说，目前该项目处于竣工移交阶段。乌克兰海港管理局18日发表声明说，中国公司用了不到11个月就完成150多万立方米的清淤工作，同时为乌方节省大约150万美元的预算开支。疏浚后的港口可停泊吃水达14.5米、载重达7.5万吨的大型货轮，这不仅提高了港口竞争力，还将使港口运营范围得到扩大。

　　今年3月，中国港湾击败乌克兰本国和欧洲其他国家的4家竞争者后中标该项目。此前，该公司承揽的乌南方港粮食码头疏浚工程提前3个月完工，受到乌克兰各方好评。

　　切尔诺莫斯克港位于乌南部黑海沿岸，是乌主要港口之一。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)
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