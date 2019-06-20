习总书记要来了，平壤民众这样热盼迎接

新华社平壤6月20日电 在对朝鲜民主主义人民共和国进行国事访问前夕，中共中央总书记、国家主席习近平19日在朝鲜《劳动新闻》等主要媒体发表题为《传承中朝友谊，续写时代新篇章》的署名文章。

文章在朝鲜人士以及在朝华侨、留学生中引起热烈反响，他们祝愿习近平总书记此访取得圆满成功，续写中朝友谊新篇章，推动两国关系在新时代得到新发展。

6月19日，当地工作人员在平壤市区街边安装朝中两国国旗。新华社记者江亚平摄

在首都平壤凯旋门附近的一处报纸橱窗前，新华社记者看到不少当地群众在阅读当天的《劳动新闻》，很多人都将目光停留在报纸头版刊发的习近平总书记署名文章上，认真研读。

6月19日，在平壤凯旋门附近的一处报纸橱窗前，市民阅读习近平总书记在朝鲜主流媒体《劳动新闻》发表的署名文章。新华社记者江亚平摄

68岁的金达贤先生退休前是平壤著名的万寿台创作社的一名画家，他告诉记者，他对中国有着深厚的感情。他十分赞同习近平总书记在文章中所提到的，两党两国老一辈领导人怀着共同的理想信念和深厚的革命友谊，携手缔造了中朝传统友谊。

他坚信，朝中友谊必将得到传承并发扬光大。“我深信此次访问必将能取得圆满成功，我真诚而热烈地欢迎习近平同志访问我们国家。”

6月19日，工作人员在平壤街头悬挂使用中朝双语书写的“牢不可破的友谊”标语牌。新华社记者江亚平摄

91岁的李东三老先生听说记者来自中国，立刻露出欣喜的笑容。这位参加过当年朝鲜战争的老兵，对与中国人民志愿军并肩战斗的那段经历记忆犹新。李东三再三强调，鲜血凝成的朝中友谊永不磨灭。他告诉记者，“得知习近平总书记要访问朝鲜，我非常兴奋……朝中友谊，万古长青！”

6月19日，平壤市区主要大街仓田大街两旁已经悬挂着朝中两国国旗。新华社记者江亚平摄

53岁的金铁兰是当地出版指导局的一名职工，他在报纸橱窗旁认真阅读习近平总书记的署名文章。金铁兰说，他对习近平总书记的此次访问感到由衷高兴，“相信通过此次访问，朝中友好关系定能掀开新的历史篇章。我也十分期待今后两国能在各个领域进一步加强友好合作，深化传统友谊”。

6月19日，当地工作人员在平壤黎明大街街边悬挂彩球。新华社记者江亚平摄

朝鲜华侨联合会中央委员会委员长赛铁军告诉记者，“亲望亲好，邻望邻好”，中国党和政府历来把朝鲜人民看作亲密的同志和兄弟，作为在朝华侨，对此深有感触。

他说，从习近平总书记的署名文章中，能看到中国政府的坚定立场，中国将同朝鲜同志一道，继承传统，面向未来，推动中朝关系在新时代破浪前进。他认为，习近平总书记此次访问将进一步深化中朝友好关系、加强务实合作、维护地区稳定。

6月19日晚8点左右，朝鲜中央电视台在黄金时段播放配以朝鲜语字幕的中国电影《建党伟业》。新华社记者程大雨摄

目前正在平壤外国语大学中文系从事教学工作的中国教师代娜新认为，习近平总书记此次访问将极大推动两国友好关系发展。她表示，她从事的是中朝教育与文化交流方面的工作，两国关系进一步发展让她对未来做好自己的本职工作越来越有信心。

来自中国对外经济贸易大学的徐浩目前在金亨稷师范大学留学，是朝语专业学生。他告诉记者，读完习近平总书记的署名文章，他感触很深。他说：“中朝两国关系越好，我未来的事业也会越好。”（记者：江亚平、程大雨，视频：刘艳霞，编辑：周啸天、孙浩，剪辑：沈浩洋）

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