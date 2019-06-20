日本神奈川火车与抛锚汽车相撞致1人轻伤

人民网讯 据联合早报网援引共同社报道，日本神奈川县厚木市小田原线一处铁路道口发生火车与汽车相撞事故，一名火车乘客受轻伤。

报道说，运营小田原线的铁路公司表示，事故发生在当地时间19日下午2时50分左右，有10节车厢的一列火车与一辆抛锚的汽车相撞。事故导致列车的第一节车厢脱轨。

报道称，火车道口拦门关闭时，该汽车停在火车道口上无法行驶。驾驶汽车的20多岁女性司机虽然逃离汽车并按下了紧急按钮，但火车并没有及时停下来。（老任）

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