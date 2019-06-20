日本神奈川火车与抛锚汽车相撞致1人轻伤

人民网讯 据联合早报网援引共同社报道，日本神奈川县厚木市小田原线一处铁路道口发生火车与汽车相撞事故，一名火车乘客受轻伤。
报道说，运营小田原线的铁路公司表示，事故发生在当地时间19日下午2时50分左右，有10节车厢的一列火车与一辆抛锚的汽车相撞。事故导致列车的第一节车厢脱轨。
报道称，火车道口拦门关闭时，该汽车停在火车道口上无法行驶。驾驶汽车的20多岁女性司机虽然逃离汽车并按下了紧急按钮，但火车并没有及时停下来。（老任）
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】