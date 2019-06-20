墨西哥参议院批准美墨加协定

新华社墨西哥城6月19日电（记者裴剑容）墨西哥参议院19日通过了旨在替代北美自由贸易协定的“美国-墨西哥-加拿大协定”，在三国中率先批准这一协定。

墨西哥参议院当天以114票赞同、4票反对、3票弃权的投票结果通过了这一协定。

重谈北美自贸协定是美国总统特朗普的重要竞选承诺。自上任以来，特朗普曾多次威胁终止1994年生效的北美自贸协定，批评该协定造成美国制造业岗位流失。更新北美自贸协定首轮谈判于2017年8月正式启动。

美墨加三国去年9月30日就更新北美自贸协定达成一致，新的贸易协定被命名为“美国-墨西哥-加拿大协定”。去年11月三国正式签署协定文本，目前美国和加拿大立法机构尚未批准这一协定。

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