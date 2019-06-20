综述：中朝教育交流合作日趋活跃

新华社平壤6月20日电

新华社记者江亚平 程大雨

今年5月上旬，朝鲜首家汉语水平考试中心正式落户平壤科技大学，中朝两国教育界官员和平壤科技大学师生见证了中心的揭牌。今后不出国就能参加多种类型的汉语水平考试，这对为数不少的学习汉语的朝鲜大中学生来说无疑是个好消息。

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。联通中朝两国人民心灵最直接的途径之一莫过于文化教育领域的交流与合作。朝鲜首家汉语水平考试中心的开设，是中朝两国文化教育领域合作日趋活跃的例证。

平壤科技大学汉语组负责人刘玉来朝工作已5年了。她在接受新华社记者采访时说，平壤科技大学共有约600名本科生和研究生，汉语是全体学生必修的第二外语。学生们对汉语和中国文化的喜爱令她深受感动，也成为她在平壤科技大学工作的动力。

记者在平壤多所大学采访时深切感受到，朝鲜学生学习汉语的热情很高，汉语水平令人刮目相看，不少人可以与记者用汉语进行无障碍交流。朝鲜学生还多次在中国举办的“汉语桥”世界大中学生中文比赛中获得优异成绩甚至总决赛冠军。

朝鲜青年中的“汉语热”，与中朝传统友好有关，更与两国不断扩大的教育交流密切相关。据了解，中朝之间互派留学生有着多年的历史。目前，中国每年向朝鲜派遣60名左右的公派留学生，而在中国各大院校理工农医专业学习的中国政府奖学金项目的朝鲜留学生，常年保持在约400人的规模。

此外，朝鲜每年还派出大约200名大学教师到中国进行为期半年到一年的进修学习。中方为支持朝鲜的汉语教学，也派遣了一些中国教师至平壤进行教学。

目前在平壤外国语大学从事汉语教学工作的黄丽来自辽宁。自2007年以来，黄丽已3次赴朝，先后在此工作了6年，培养了上千名汉语基础扎实的朝鲜学生。尤其令她感到骄傲的是，她和另一位老师共同指导的两名学生，曾在2018年“汉语桥”世界中学生汉语比赛中一举获得全球团体总冠军。她的学生们，陆续走上朝鲜外交、媒体、文化、教育等领域的工作岗位，为朝鲜经济社会发展和中朝友好往来作出了重要贡献。

在金亨稷师范大学朝鲜语专业自费留学的大四学生邹佳玥告诉记者，能实现与朝鲜民众的无障碍交流，是她这几年留学生涯的最大收获。而近几年朝鲜民众学习汉语的热情与日益开放的心态也让她印象深刻。

中朝两国高校的学术交流活动也日趋活跃。金日成综合大学对外工作处副处长咸炳吉在接受记者采访时表示，金大与中国高校的学术交流始于上世纪50年代。目前，金大跟北京大学、哈尔滨工业大学等30多所院校有着经常性的自然科学或社会科学领域的学术交流。

咸炳吉说，开门办学和进行学术交流是朝鲜党和国家的政策，也是金大得以顺利发展的重要基础。中国是朝鲜一衣带水的邻邦，两国有着鲜血凝成的友谊，人员往来也很频繁，与中国的学术交流在金大的对外交流中占重要地位。

“中国这些年发展很快，科研和学术成果丰硕，有许多值得我们学习的地方，我们也期待与中国展开更多学术交流，开拓我们的视野，让我们的学术、科研和教学在国内始终保持领先地位。”咸炳吉说。

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