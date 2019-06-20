美新规为减排“松绑”遭批评

新华社华盛顿6月19日电（记者周舟）美国环境保护局19日颁布一项新法规，允许美国各州自行制订火电厂减排计划。批评者认为，这间接放松了对碳排放的管制，标志着美国环保监管的一次倒退。

美环保局局长安德鲁·惠勒签署了这项名为《平价清洁能源》的新法规，它取代了奥巴马政府时期推出但最终被叫停的《清洁电力计划》。惠勒认为新法规可以“在减排的同时消除过度监管以保持经济继续增长”。

美环保局称，通过这项新法规，到2030年，美国发电厂二氧化碳排放量将在2005年基础上削减35%。但美国哈佛大学等机构研究人员4月发表在《环境研究通讯》杂志上的一项研究显示，新法规将导致美国18个州和华盛顿哥伦比亚特区的碳排放增加，19个州的二氧化硫和氮氧化物等污染物的排放增加。

美环保局去年8月发布的一份研究报告承认，如果实施新法规，到2030年，污染物排放增加将造成每年新增470例到1400例过早死亡，还可能导致每年多达9.6万人哮喘加重，造成每年4.8万天工作者病假和14万天学生病假损失。

新规的正式颁布随即招致美国民主党和环保界人士的批评。美国众议院议长、民主党人南希·佩洛西19日发表声明说，该法规是对主要污染排放者的大幅退让，给肮脏的特殊利益集团污染天空和水源、加剧气候危机开了绿灯。

美国环保倡议组织“洁净空气工作组”的康拉德·施奈德说，这项法令旨在给火电厂“续命”。美国自然资源保护协会发布声明称，这相当于放任污染者自行其是，将逆转美国在应对气候变化方面取得的进展。

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