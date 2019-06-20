中国建设银行首次成功发行日元债券

人民网东京6月20日电（记者刘军国）中国建设银行东京分行6月20日成功完成发行日元3年期固定利率中期票据（MTN）。据悉，这不仅是中国建设银行首次成功发行日元债券，也是中国发行人今年首次在日本市场上成功发行债券。

本次日元债券发行量为200亿日元，由三井住友日兴证券、瑞穗证券、汇丰银行和建行亚洲担任联合承销商。最终定价为当地债券市场基准YOS（Yen Offer Swap rate）+29bps，即0.21%，信用溢价和发行收益率均创在日中资同业新低。

中国建设银行东京分行行长解陆一在接受人民网记者采访时表示，本次成功发行标志中国建设银行在日本市场的影响力持续提升，筹资渠道进一步丰富。通过本次债券发行，中国建设银行东京分行积累经验、完善功能，为后续服务重点客户赴日发行日元债券、进一步提升综合金融服务能力奠定了良好基础。

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