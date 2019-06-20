“美丽中国 壮美广西”中国旅游文化周在马耳他举行

新华社瓦莱塔6月19日电（记者袁韵）“美丽中国 壮美广西”中国旅游文化周19日在马耳他首都瓦莱塔拉开序幕。

这次旅游文化周活动包括图片、实物展览和文艺演出。开幕式上表演了具有浓郁广西地方特色的壮族、苗族歌舞等文艺节目。展厅里的26幅卷轴挂图，将花山岩画、桂林漓江等广西文化旅游资源呈现在观众面前。现场还展示了苗绣系列、银镶绣系列银饰、苗族手工织锦、三江漆画等具有广西地方民族特色的非遗工艺品，以及五菱汽车车模、柳工挖掘机模型等体现广西经济发展成就的展品。

广西壮族自治区政府副主席李彬在致辞中表示，广西今年将在马耳他举办一系列文化活动，通过广西民族特色文艺表演、非遗工艺品展示、文化旅游图片展等形式，宣传推介广西的民族文化和旅游资源，加深中国广西与马耳他人民之间的相互了解，促进双方文化旅游交流与合作。

中国驻马耳他大使姜江表示，期待马耳他与广西开展更密切的交往与合作，为两国共建“一带一路”、实现共同发展发挥积极作用。

此次活动由马耳他中国文化中心与广西壮族自治区文化和旅游厅主办，活动将于6月30日结束。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)