俄邀黎巴嫩参加新一轮叙利亚问题阿斯塔纳会谈

新华社贝鲁特6月19日电（记者李良勇）正在黎巴嫩访问的俄罗斯总统叙利亚问题特使亚历山大·拉夫连季耶夫19日邀请黎巴嫩参加新一轮叙利亚问题阿斯塔纳会谈。黎方表示“有兴趣”参加会谈。

拉夫连季耶夫当天在与黎巴嫩总统奥恩举行会谈时发出这一邀请。他表示，黎方关切的叙难民回国事宜，将是新一轮阿斯塔纳会谈的核心议题。黎方与会“有必要”。

黎总统府当天发表声明说，奥恩表示黎方有兴趣参加阿斯塔纳会谈，认为这一会谈有助于寻求解决叙利亚危机，从而有助于叙难民重返家园。

拉夫连季耶夫当天晚些时候与黎总理哈里里和外长巴西勒分别举行会谈时均表示，俄方将努力帮助加快叙利亚难民回国进程。

2011年3月叙利亚危机爆发后，超过100万叙利亚难民涌入黎巴嫩。黎巴嫩政府多次表示不堪重负。

由俄罗斯、土耳其和伊朗发起的有关叙利亚问题的首轮会谈2017年1月在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳（现已改名努尔苏丹）举行，旨在寻求叙利亚危机解决方案。目前，该会谈已举行多轮。新一轮会谈预计将于7月举行。

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