科普：翼龙可能“没有童年”

新华社北京6月20日电 在遥远的中生代，天空的统治者翼龙也许没有童年。英国一项最新研究发现，翼龙幼仔刚出壳就具备飞行能力，它们有可能立刻就开始了没有“双亲”照顾的独立生活。

英国莱斯特大学等机构研究人员通过分析多种翼龙蛋化石，发现胚胎在孵化前就完成了与飞行能力相关的发育。与之相比，现存脊椎动物刚孵化时都不会飞，迄今已知的其他古生物也是如此。

此前有研究认为，翼龙蛋化石临近孵化完成时，胚胎翅膀发育仍不完善，因此翼龙幼仔要等到发育成熟才会飞，与现今的鸟类和蝙蝠一样。

研究团队在英国《皇家学会生物学分会学报》上发表论文说，他们利用4种量化方法对翼龙蛋化石进行了更精确的分析，检查胚胎的肢体长度、卵的大小和形状等。结果发现，从骨骼发育等各方面细节来看，翼龙幼仔出壳时，飞行所需的各种条件已经齐备。

研究人员说，虽然尚无直接证据表明成年翼龙不抚养幼仔，但“与生俱来”的飞行能力意味着“双亲”抚育对翼龙幼仔来说并非必不可少。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)