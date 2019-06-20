北极熊因饥饿从数百英里外跑到俄罗斯城市觅食

人民网讯 据俄罗斯媒体报道，俄罗斯环境保护相关单位18日表示，北方工业城诺里尔斯克（Norilsk）郊区近日有饥饿北极熊出现，出现的地点距离自然栖息地数百英里，为40多年来首见。
诺里尔斯克位于北极圈内，隶属克拉斯诺雅斯克边区，是世界最北城市，建立于1930年代，是采矿和冶金工业重镇，人口约18万。尽管诺里尔斯克是极北城市，俄罗斯国家狩猎监督局17日告诉塔斯社，根据现存纪录，上一次北极熊现身该城近郊已是1970年代，也就是40多年前的事。
饥饿北极熊在诺里尔斯克市近郊游荡，甚至在垃圾堆中觅食的影像，在俄罗斯社群媒体获得关注，引发网友热烈评论。(老任 )
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